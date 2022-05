Creadores demandan a SACPC entrega de recursos que les adeudan y el lanzamiento de convocatorias pendientes

“Desde el año pasado hemos estado dialogando para saber la fecha del lanzamiento de la convocatoria, nosotros quisimos propiciar un dialogo para mejorar la convocatoria, algo que no se llevó a cabo, ni tampoco la publicación, lo que pedimos es una cita con Juan Carlos Gutiérrez para que nos explicara a que se debía en retraso y nos contestó que la misma se estaría publicando entre el 18 y el 22 de abril y hasta ahora no ha salido”, comentó en conferencia de prensa Gabriel Pascal.

Por su parte, la reconocida titiritera Lourdes Pérez Gay, también reflexionó sobre el tema y mencionó que para estos momentos ya se debería tener una respuesta por parte de Juan Carlos Gutiérrez, quien en su papel de servidor púbico tiene la responsabilidad de dar soluciones y escuchar a los creadores y trabajadores del SACPC, ya que, al final de cuentas además de los artistas, el público es quien se ve más afectado, así como el desarrollo cultural de México.

“Nosotros somos más de 60 colectivos que dependemos del programa SACPC, entonces háganse una idea de cuánta gente queda desempleado o cuantas personas pasan meses sin cobrar, o hay que empezar a prescindir de personas por salvar a otros, no es posible. Yo hago un llamado a Alejandra Frausto para que nos reciba si es que esto depende de ella y si no a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no somos ‘fifis’, hemos trabajado 45 años en esto y le hemos dedicado nuestra vida a un trabajo que sabemos nunca nos va a redituar para volvernos ricos, porque, estamos aquí por vocación para hacer un trabajo artístico que llegue a la sociedad, porque al final de cuentas el beneficiario no somos nosotros sino el público”, comentó Pérez Gay.