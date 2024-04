Cuento para niños: Jimmy y la guerra contra Buyakas y Yaka

Y los descubren en su base. Todos empiezan a correr menos, Jimmy, el militar. Tenía un arma al lado y no la agarró. Mejor se quedó con un compañero herido y lo salvó.

Fueron por él todos así rápido, pero había dos compañeros. Tenía que salvar a uno solamente, porque no podía cargar ambos. Pero decidió intentarlo porque si no los matarían a todos.

Se llevó uno en la espalda, pero un alien lo vio y lo secuestró. Jimmy le dijo:

–No me mates, no me mates, tengo que salvar a mi tropa.

Entonces llegó el ejército de humanos y dijeron:

–¿A quién le disparamos o qué?

Pero Jimmy dijo:

–Alto el fuego, alto el fuego. Yo no quiero matar. Ustedes huyan y sálvenme.

Pero llega la esposa bien enojada por nunca le había dicho de la guerra y entonces PAM, que le da un golpe a un alien y se va a corriendo y se refugió en una cueva.

Los aliens querían correr, pero se les estaba acabando su pelo lémur, que era lo que les daba la fuerza, así que se retiraron. El alien que perdió más fuerza fue su comandante, quien lastimosamente se murió.

Así, la guerra se acabó y todos fueron felices gracias la esposa porque les dio un golpe a todos.