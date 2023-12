Damien Hirst llega por primera vez a América Latina con exposición en México

CnxUm8ypyyv

La más famosa de estas obras es “La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo”, que muestra a un tiburón tigre preservado completamente, comisionada en 1991 por el coleccionista Charles Saatchi, quien la vendió en 2004 por una cantidad no confirmada de dinero, pero se especula que el precio ronda los 8 y 12 millones de dólares.

En la muestra, con una curaduría a cargo de Ann Gallagher, en colaboración con el creador, también se podrán apreciar sus conocidas pinturas de puntos, así como esculturas y otras obras.

“Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán”, expresó el artista a través de un comunicado difundido por el museo.

“Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida. Mi madre me enseñó a enfrentarme siempre a las cosas de la vida que no puedes evitar. La muestra incluye algunas de mis series de obras más conocidas y también incluirá algunas piezas poco vistas que espero resulten emocionantes para los visitantes del museo, mayores y jóvenes”.