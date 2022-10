Vivimos en un mundo mayoritariamente binario y lleno de etiquetas. Si no es bueno es malo, si no es hombre es mujer, si no joven es viejo, si no es bajo es alto. Sin embargo, la realidad nos revela una y otra vez que las cosas no son tan extremas, que existen los puntos medios y amplios espectros de posibilidades y a través de la danza y las artes visuales un colectivo se plantea esta misma reflexión.

“Según Dos” es una obra multidisciplinaria que desde la danza, la música, la luz, la moda y la fotografía habla sobre los extremos, la dicotomía y lo binario. Con más de cinco años de trayectoria, el colectivo a cargo la estrenará en Saltillo este sábado 1 de octubre como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Autogestivos del Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

