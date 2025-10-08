Dark Vission: un faro para la escena metal y los coleccionistas de lo extraño en México

Hace mucho tiempo, los fanáticos de la música, se reunían en tiendas de discos, para pedir el nuevo CD de su artista favorito, o de tener una versión física de lo que habían descargado en un sitio pirata. Sin embargo, las épocas cambian, y muchos de esos espacios, fueron consumidos por las plataformas digitales, excepto por uno. Dark Vissión es una tienda de música, especializada en el rock, el metal y las nuevas propuestas que brotan de los artistas más vanguardistas. Desde marzo del 2004, se volvió una meca para todo interesado en la música disidente. Pero describir a este espacio, como una tienda de solo música, es como decir que las películas de Halloween son solo un hombre con un cuchillo y una máscara. Los pasillos de Dark Vission están abaratados de grandes piezas del entretenimiento, tanto popular como el de culto. Desde camisetas de los grupos de metal más brutales, hasta la memorabilia que todo coleccionista se rompe la cabeza por tener. Banda que exista en la biosfera del metal y el rock, álbum musical que descansa sobre los estantes de la tienda.

A la par, películas de horror, fantasía y ciencia ficción, desfilan para que cualquier cinéfilo, le exploten las neuronas por hallar piezas del séptimo arte que hasta podrían considerarse ‘lost media’. En ese local ubicado en Paras 834, Centro, 64000 Monterrey, N.L., yace una puerta blindada que abre hacia una dimensión gentil y frenética, como si del mosh pit más grande se tratase. Pedro Hernández, director encargado de la tienda, tuvo el grato gesto de narrar, durante una breve entrevista, la historia detrás de la titánica y monstruosa entidad que ha sido Dark Vission, para el noreste mexicano. ¿CÓMO INICIÓ DE DARK VISSION? Para la sorpresa de muchos, la titánica tienda no comenzó como dicho negocio, sino que el primer estandarte del equipo regiomontano tiene de nombre: Dark Vission Entertainment (Dve). Para atraer a las grandes bandas de la música alternativa, el equipo de Dve comenzó a organizar conciertos desde el diciembre del 2003. La promotora tiene como insignia haber traído, por primera vez a Monterrey, a grupos icónicos como Gammaray y Masterplan. Muchos consideran que el primer gran festival de Metal en Monterrey, incluso en México, fue: Monterrey Metalfest (2004) en el auditorio Coca Cola, organizado por Reyes Amaro y Gilberto Gonzáles. Han trabajado con grupos de nivel internacional como la mítica Motörhead, el legendario DIO, y otras agrupaciones que pisaron por primera vez el suelo mexicano, gracias al equipo de Dve. Pedro también narró que dicho festival fungió de cuna para Mägo de Oz, cuando estaban en su primer apogeo en México y Latinoamérica. En la actualidad, Dve se encargó de traer a la mítica banda española, Warcry, a Monterrey, el 31 de mayo del 2025. Por igual, el 10 de octubre, presentará a la brutal banda de Death Metal, de Florida, Massacre, por primera vez, en un escenario regio. ¿QUÉ OBJETOS DE COLECCIÓN ‘ESPECIALES’PUEDEN ENCONTRARSE EN DARK VISSION? Pedro Hernández, quien ha trabajado 5 años en la administración y gestoría de la tienda Dark Vission, aseguró que el principal protocolo para abastecer la tienda es la pasión por la música. Explicó que aunque tienen un sentido común de las tendencias actuales, siempre mantienen el factor de que sus gustos personales también tengan un espacio, y esto llame la atención de la comunidad en la escena del metal. A través de una cacería de objetos, el equipo de la tienda se ha dedicado a buscar e invertir en piezas de colección, para hacer el único espacio sólido, donde se puedan hallar estos artilugios de lo extraño.

En la parte superior de la tienda se expande una amplia colección de discos vinilos; grupos de nicho, y hasta artistas que han conglomerado a las masas, descansan y adornan con sus portadas, a la pared de la tienda. De la compilación de música física, Pedro destacó que Dark Vission tiene una colección de vinilos de rock italiano, del subgénero progresivo, cuya búsqueda a nivel internacional, por los fanáticos del rock, puede calificarse como ‘complicada’. Estas cuatro piezas pertenecen, respectivamente, a las bandas italianas: Semiramis, Il Balleto di Bronzo, Alusa de Fallax y Alphataurus. Otro material de colección, que Pedro afirmó es para los verdaderos coleccionistas de la música, son grabaciones, bootleg, técnicamente, oficiales de grupos; las cuales representan como material inédito, pero existente, de distintas agrupaciones. Pedro afirmó que adquirir estas piezas únicas no es tan difícil, como venderlas. Sin embargo, reiteró que parte la esencia de la tienda, es crear vínculos e interacciones con la clientela, para que, de un simple curioso, pase a ser un fanático de la música. Esta misma práctica ha hecho que Dark Vission mantenga a fieles compradores, que no solo busquen el material, sino el encuentro de una comunidad.

Comunidad que no se limita a la música, porque las piezas de películas de horror predominan en los escaparates del local. Desde blurays de Shudder, hasta películas que parecieron haber desaparecido del mundo, pero su recuerdo palpita, gracias a que todavía pueden adquirirse ahí. Pedro comentó que una de las películas, más viscerales, que tienen en su catalogado, y colección personal, es el metraje alemán de The Burning Moon; cinta noventera repleta de gore y contenido polémico para la época. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE LA ESCENA METAL EN MÉXICO? Pedro afirmó que tanto Gilberto Gonzáles, Reyes Amaro, y el resto del equipo, el brindarle todo el apoyo posible a la escena del metal es una prioridad. Desde crear espacios donde ocurren los conciertos, como convocar meet and greets con grandes celebridades, hasta producir a los siguientes artistas que mantengan el hito del rock, el blues, el metal y los sonidos vanguardistas en la ciudad. Dark Vission se asocia con tres sellos discográficos: Asenath Records; Screaming for Vengance records; y Mr 44 records. Se han concentrado en darle difusión y divulgación a proyectos metal, los cuales tienen como objetivo, resonar en todos los rincones de la escena mexicana.

Para la última pregunta, Pedro Hernández, comentó lo siguiente: ‘... pienso que la escena mexicana debe mantenerse más enfocada en trabajar su música que en popularizarse, porque esta música jamás va a ser popular, jamás será para las masas. No está diseñada para eso. El mensaje del heavymetal, o del metal, es un mensaje claro de superación, contestatario. Un mensaje sólido sobre los acontecimientos que nos dañan, que nos interrumpen. Es una libertad de expresión, de pensamiento. Se podría decir que es una filosofía. El metal mexicano es bastante fuerte... Es una escena que se va nutriendo de bandas nuevas’. Ante sus comentarios, sobre la vida de los artistas, Pedro agregó ‘lo que yo aportaría, es que no se concentren tanto en llegar a las masas, en llenar los shows o vivir de la música, porque ni las bandas extranjeras viven de la música. La mayoría del Underground no viven de la música. Trabajan, tienen sus jales. Tienen su tiempo ocupado en otras actividades. Aquí lo importante es la pasión, del mensaje que quieras transmitir, lo que quieres que el público sienta...’ Al final de la entrevista, Pedro Hernández, con posgrado en ciencias de la comunicación digital, reiteró que la primera gasolina de este medio artístico es la pasión, tanto en la composición del mensaje como en la orquestación de los instrumentos.