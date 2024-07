Del Met al Pompidou: Arquitecta mexicana Frida Escobedo renovara el museo francés de arte contemporáneo

Hace un año México celebró que su compatriota, la arquitecta Frida Escobedo, fue seleccionada para renovar el ala de arte de los siglos 20 y 21 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), un logro al que ahora se suma un proyecto aún más ambicioso, que tomará años y mucha responsabilidad.

El Museo de Arte Moderno Centro Pompidou de París, en Francia, cerrará sus puertas en 2025 para iniciar una renovación más intensiva, que terminará en 2030 y a cargo de la cual estará la arquitecta mexicana, junto con la pareja francojaponesa Nicolas Moreau y Hiroko Kusunoki.

“El Pompidou es quizás el museo que más me ha impactado en mi carrera. Creo que tiene que ver mucho con la idea del espacio público, como algo que no pertenece a un contenedor cerrado. No es solamente el Pompidou, es una plaza que se extiende, que genera contenidos. Y también la parte del programa educativo, la biblioteca, las aulas, los foros, los teatros... Forman parte tan importante como los espacios de galerías y eso me parece como muy especial en este momento. Y bueno, la arquitectura, que fue completamente radical en su momento y que sigue muy vigente”, dijo Escobedo a la agencia AFP.