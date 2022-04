$!‘Derivada. Reflejos con tierra’, Mariela Gutiérrez expone su trabajo con la cerámica

“Desde el 2014 empecé a trabajar con la cerámica, pero en 2019 fue cuando me dediqué con más concentración a esto, de hecho, en este año fue cuando renuncié a mi trabajo y me dediqué completamente a la cerámica. Yo siempre digo que la cerámica llegó a mí, yo nunca la busque, un día iba caminando por la universidad y me dieron una circular de clases extracurriculares y ahí estaba el curso de cerámica”, comentó.

Diseñadora industrial de profesión, Mariela encontró en la cerámica un oficio que la llenó de satisfacción, para ella moldear la pasta, ponerla en el horno, esperar a que se enfrié y ver los resultados es un proceso que define como muy enriquecedor, creativo y noble.

“Me encanta trabajar con la cerámica, creo que es un material bastante noble, porque cualquier persona que tome un pedazo de barro, de arcilla o pasta cerámica va a poder hacer algo bonito, algo interesante, va a poder crear, porque en la cerámica no hay muchas reglas como en otras artes. Pero a la vez, es un material muy complejo porque tiene tiempos muy específicos, es un proceso muy largo y también al final hay muchas posibilidades de que las piezas no queden como tu querías, al final de cuentas se está transformando la materia” comentó.