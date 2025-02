¡Desde Saltillo! Obtiene la artista Carolina Bollaín beca para residencia en Museo de Arte Contemporáneo de Massachussetts

“El programa tiene un costo, creo que cuesta como 650 dólares la semana, algo así, pero yo apliqué con la beca y sí me la gané, gracias a Dios, porque si no no hubiera podido ir. Y estoy más orgullosa por eso”, compartió la creadora en entrevista con VANGUARDIA

“También reconocer lo sagrado que me rodea y cómo me apropio de los símbolos sagrados que me rodearon... Yo crecí en una tradición muy católica, pero sus símbolos no hablaban del entorno que yo veía. Te hablaban del agua bendita de quién sabe qué lugar en Europa y ni había ido ni me interesa ir, háblame del agua bendita que corre por la Sierra de Zapalinamé, por el desierto y que nos nutre. Eso es lo más sagrado que tenemos”, concluyó.

Carolina comentó que fue gracias a que el también coahuilense Carlos Vielma asistió a esta misma residencia hace unos años que puso atención a su convocatoria, gracias a la cual se unirá en noviembre y diciembre próximo a los más de 900 artistas internacionales, con una beca completa, para continuar madurando su exploración artística.