Día Mundial del Arte: El mito del talento innato

Contrario a los otros ejemplos Paul Klee pudo ser el nuevo Mozart, pero decidió ser Paul Klee. Hijo de músicos , su padre instructor y pianista y su madre cantante, recibió educación en el violín desde muy chico, al grado que a los 11 años fue invitado a tocar con la Asociación Musical de Bern. Pero también gustaba de las artes visuales y en su adolescencia, en persecución de una libertad creativa que no encontraba en la música, cambió el rumbo de su carrera, primero desde la academia y luego a través de las vanguardias, dejando tras de sí un legado que se codea con la abstracción y el expresionismo, así como importantes estudios sobre la teoría del color. Este dibujo lo hizo a los 10 años.

Will Cotton

El mundo de caramelo y algodón de este artista estadounidense inició con esta casita. Un dibujo sencillo, que sí asociaríamos a que “lo hizo un niño” fue la creación de Cotton cuando tenía 7 años, mucho antes de que eligiera su estética azucarada que lo llevaría incluso a dirigir el video musical “California Gurls” de Katy Perry en 2010.

Esta casita, así como la pieza corbata de Buckman, formaron parte de la exposición “My Kid Could Do That” (Mi niño podría hacer eso, en español), organizada en 2017 por la asociación ProjectArt, para llevar clases de arte a niños en los Estados Unidos y fomentar estas habilidades y demostrar que el talento solo es tal si hay apoyo.