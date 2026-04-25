$!Dialogan sobre el arte de ilustrar la palabra en la FILC

El pasado viernes 25 de abril se presentó, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro en Coahuila (FILC), el diálogo “Ilustración como lenguaje”, con la participación del ilustrador español Pau Masiques y los saltillenses Alex Carrillo y Estefanía Nicte, con la moderación de Sylvia Georgina Estrada, en la Sala Julio Torri. Para comenzar se leyeron las semblanzas de los participantes en donde el público los identificó con su trayectoria y sus ilustraciones más importantes hasta el día de hoy.

La pregunta inicial en el diálogo que realizó la moderadora Sylvia fue acerca de su primer acercamiento a la ilustración en la que la artista Estefanía contestó: “A muchos ilustradores nos suele pasar con el dibujo, nadie me acercó, solo dibuje; es una necesidad que uno tiene”. Otro de los temas mencionados que los participantes compartieron fue su proceso creativo al ilustrar tanto libros personales como ilustraciones para libros por trabajo. También hablaron de los retos y la responsabilidad que es realizar ilustraciones para plasmar y transferir las ideas de otro autor y el miedo que puede generar al realizar este trabajo.

“Lo importante es no ser rimbombante o predecible, tratar de no repetir lo que el texto está diciendo”, comentó Pau Masiques. Dentro del diálogo el público realizó preguntas y dudas que tenían acerca del tema a los participantes. Una de ellas fue la interacción de la inteligencia artificial en las ilustraciones.

“Aunque yo no quiera estas herramientas lamentablemente están para quedarse y no podemos hacer nada para cambiarlo”, comentó Alex Carillo. Para finalizar el diálogo la moderadora invitó al público a adquirir los distintos libros escritos e ilustrados por los participantes, disponibles en el área editorial de la FILC, que continuará con actividades diarias hasta el 3 de mayo.

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