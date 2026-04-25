Dialogan sobre el arte de ilustrar la palabra en la FILC

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 25 abril 2026
    Dialogan sobre el arte de ilustrar la palabra en la FILC

Este viernes, en la primera jornada de la fiesta de las letras, se llevó a cabo la mesa de diálogo ‘Ilustración como lenguaje’ charla en la que participaron el ilustrador español Pau Masiques y los saltillenses Alex Carrillo y Estefanía Nicte

El pasado viernes 25 de abril se presentó, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro en Coahuila (FILC), el diálogo “Ilustración como lenguaje”, con la participación del ilustrador español Pau Masiques y los saltillenses Alex Carrillo y Estefanía Nicte, con la moderación de Sylvia Georgina Estrada, en la Sala Julio Torri.

Para comenzar se leyeron las semblanzas de los participantes en donde el público los identificó con su trayectoria y sus ilustraciones más importantes hasta el día de hoy.

La pregunta inicial en el diálogo que realizó la moderadora Sylvia fue acerca de su primer acercamiento a la ilustración en la que la artista Estefanía contestó:

“A muchos ilustradores nos suele pasar con el dibujo, nadie me acercó, solo dibuje; es una necesidad que uno tiene”.

Otro de los temas mencionados que los participantes compartieron fue su proceso creativo al ilustrar tanto libros personales como ilustraciones para libros por trabajo. También hablaron de los retos y la responsabilidad que es realizar ilustraciones para plasmar y transferir las ideas de otro autor y el miedo que puede generar al realizar este trabajo.

$!Dialogan sobre el arte de ilustrar la palabra en la FILC

“Lo importante es no ser rimbombante o predecible, tratar de no repetir lo que el texto está diciendo”, comentó Pau Masiques.

Dentro del diálogo el público realizó preguntas y dudas que tenían acerca del tema a los participantes. Una de ellas fue la interacción de la inteligencia artificial en las ilustraciones.

$!Dialogan sobre el arte de ilustrar la palabra en la FILC

“Aunque yo no quiera estas herramientas lamentablemente están para quedarse y no podemos hacer nada para cambiarlo”, comentó Alex Carillo.

Para finalizar el diálogo la moderadora invitó al público a adquirir los distintos libros escritos e ilustrados por los participantes, disponibles en el área editorial de la FILC, que continuará con actividades diarias hasta el 3 de mayo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


feria del libro
FILC

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Autoridades municipales clausuraron hace siete días un centro de rehabilitación tras detectar maltrato, presencia de menores y fallas graves en protocolos.

Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos

Como Juan por su casa

Como Juan por su casa
true

Morena y el PRI: los demasiados paralelismos
Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. FOTO: Captura de pantalla

Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California
Autoridades educativas y de seguridad en BCS confirmaron que amenazas formarían parte de un “reto viral” en redes sociales. Cuartoscuro

Reportan amenazas de tiroteos en 11 escuelas de Baja California Sur y Sinaloa
El Día Sin Sombra 2026 será visible en distintas regiones de México durante mayo.

Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras
Chisme. La pareja reaparece unida en medio de especulaciones sobre una supuesta crisis.

Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar
Historia. La cinta genera debate tras las críticas de la hija del ‘Rey del Pop’ sobre su veracidad.

Paris Jackson critica película ‘Michael’ y se deslinda del proyecto