Ediciones Era anuncia cierre tras 66 años de operaciones

Luego de 66 años de labor, en los que conformó un importante catálogo y arropó la obra de grandes escritores nacionales e internacionales Ediciones Era anunció el cierre de sus operaciones. Fue por medio de un comunicado que se difundió en redes sociales donde dieron a conocer la noticia, documento en el que compartieron “la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros”.

¿Por qué 'El arte y lo sagrado' es un libro original?



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La carta dirigida a “nuestros amigos y clientes” especifica que a partir de este momento se irán cerrando cuentas con las librerías y puntos de venta donde aún se distribuyan sus títulos, manteniendo la comunicación para facilitar el proceso. Parte de las complicaciones que llevaron a este punto las adjudican a la desaparición de la “red de librerías que existía antes de la pandemia y que garantizaba nuestra subsistencia”, algo que afecto sus ventas hasta un 75 por ciento.

Después de 66 años de historia, Ediciones Era cierra sus puertas. Un golpe terrible que habla del estado de desgracia en que hoy se encuentra la industria editorial mexicana.

Se va la casa de Pacheco, de Monsiváis, de Pitol, de Benítez, de Poniatowska... pic.twitter.com/4kdwDhOFIH — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 18, 2026

“Estos últimos seis años hemos peleado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado. Con muchos esfuerzos pagamos varias deudas en las que incurrimos durante la pandemia, pero, aun así, las cantidades que debemos siguen creciendo. Vendimos la casa de Era en la colonia Roma y gracias a eso, en este momento, estamos en condiciones de hacer algunos pagos y de detener la operación de la editorial para no caer en deudas impagables”, agregan en la carta. Ediciones Era publicó la obra de autores como José Emilio Pacheco, José Revueltas, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Carlos Fuentes, entre otras emblemáticas plumas de la literatura mexicana. La empresa, fundada por los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, y por José Azorín y Vicente Rojo —ERA son las iniciales de sus apellidos—, llegó a sumar más de mil 200 títulos en 2025, de acuerdo con El Universal.

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