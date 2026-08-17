Ediciones Era anuncia cierre tras 66 años de operaciones

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    Ediciones Era anuncia cierre tras 66 años de operaciones

La emblemática editorial que fue casa de algunos de los más grandes escritores mexicanos adjudica en parte su cierre a la pérdida de la red de librerías nacional que sostuvo sus ingresos

Luego de 66 años de labor, en los que conformó un importante catálogo y arropó la obra de grandes escritores nacionales e internacionales Ediciones Era anunció el cierre de sus operaciones.

Fue por medio de un comunicado que se difundió en redes sociales donde dieron a conocer la noticia, documento en el que compartieron “la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros”.

La carta dirigida a “nuestros amigos y clientes” especifica que a partir de este momento se irán cerrando cuentas con las librerías y puntos de venta donde aún se distribuyan sus títulos, manteniendo la comunicación para facilitar el proceso.

Parte de las complicaciones que llevaron a este punto las adjudican a la desaparición de la “red de librerías que existía antes de la pandemia y que garantizaba nuestra subsistencia”, algo que afecto sus ventas hasta un 75 por ciento.

“Estos últimos seis años hemos peleado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado. Con muchos esfuerzos pagamos varias deudas en las que incurrimos durante la pandemia, pero, aun así, las cantidades que debemos siguen creciendo. Vendimos la casa de Era en la colonia Roma y gracias a eso, en este momento, estamos en condiciones de hacer algunos pagos y de detener la operación de la editorial para no caer en deudas impagables”, agregan en la carta.

Ediciones Era publicó la obra de autores como José Emilio Pacheco, José Revueltas, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Carlos Fuentes, entre otras emblemáticas plumas de la literatura mexicana.

La empresa, fundada por los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, y por José Azorín y Vicente Rojo —ERA son las iniciales de sus apellidos—, llegó a sumar más de mil 200 títulos en 2025, de acuerdo con El Universal.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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