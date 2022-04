$!El arte para lidiar con el miedo: Impartirán taller de arte y psicología

“Después de eso seguirá la técnica. Yo estaré en esa área y estaré mostrando las piezas que he hecho con este tema y cómo las he trabajado, en cómo dominar el miedo a través de la pintura, con la noción de estos temas, y cómo podemos hacer amigo al miedo y asociarlo con nosotros para que nos beneficie y para que no nos esté afectando”, agregó.

El artista explicó este taller, pensado para mayores de 17 años, dedicará la sesión del primer día a la parte teórica, aunque ahí mismo comenzarán, con su guía, a bocetar ideas que desarrollarán al día siguiente, para exponerlas posteriormente el sábado.

“Los temas van a durar de media hora a 40 minutos, porque quiero que lo aprendan, que sea conciso y que lo lleven a la práctica y que tengan algo de técnica artística, de composición. Yo voy a estar para reforzar ese lado, para pasar del bosquejo al lienzo”, comentó.

Con cupo limitado, y ya 5 personas inscritas, esta actividad será gratuita, aunque los asistentes deberán llevar su material de trabajo, como pinturas, pinceles, lápiz y cuaderno. Al momento de inscribirse, al número 844 3531674 se les proporcionarán todos los datos.

“Yo trabajo este tema en lo personal. Lo vengo trabajando desde el año pasado. Porque yo veo que estas problemáticas sociales; el suicidio, la depresión, incluso hasta el bullying, todo este tipo de cosas surgen a través del miedo. Yo creo que es un gran aporte a la sociedad y que nuestra responsabilidad como artistas también es aportar a la sociedad a través del arte”, explicó Charles.

“Todos tenemos algo de miedo en algún punto de nuestras vidas. O algo que ni siquiera sabemos qué es pero en realidad es miedo. Por eso me apoyo de la psicóloga, porque hay cosas que ni siquiera reconocemos como miedo, porque no necesariamente es el terror. El no lograr nuestras metas, nuestros objetivos, el porqué, desde dónde viene, eso también vamos a aprender”, concluyó.