$!‘El Universo de Gerardo’: Espejo y ventana para un hombre dedicado al amor

Al igual que otras de las obras de la compañía El Séptimo Cielo, “El Universo de Gerardo” también pondera sobre el teatro desde el teatro mismo, pero no es su única búsqueda dentro de la historia.

La idea de hacer un monólogo, recordó Cervantes, comenzó hace diez años, cuando él participó como técnico en una gira teatral de la obra “De princesas, príncipes y otros bichos” de Paola Izquierdo, unipersonal con la actriz Cristina Dávila y con Villarreal como director.

“En ese momento yo ya estaba ensayando para ‘Lauros de la noche’ [dirigida por Mabel Garza], mi primera obra y le dije a Toño que me gustaría hacer un monólogo”, dijo, “ha sido una plática recurrente los siguientes años. De repente encontraba un texto y no me gustaba, luego encontré uno que me gustó mucho pero por cuestiones de derechos no se pudo”.

“Aunado a eso, desde antes de hacer teatro, pero sobre todo en estos diez años, he construido una amistad muy bonita con Toño y en giras, ensayos y fuera de esto le he platicado cosas de mi vida y un día me pasa un texto, que tenía que ver con mi vida pero no. Una forma de ficcionar mi vida. Luego me pasa la continuación y luego la otra, y de repente ya teníamos un monólogo”, agregó.