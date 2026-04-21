$!Eliezer Jáuregui, pianista coahuilense, realizará una hazaña de dimensiones ‘barrocas’

Para los músicos de conservatorio suele existir una obra o ciclo musical representativo de su instrumento al que aspiran poder interpretar. En el caso del piano, una de estas obras es el “Clave bien temperado” de Bach, bautizado como el “Antiguo Testamento” de los teclados por Hans von Bülow, un estudiante del legendario pianista Franz Liszt, y que este año un músico coahuilense está por agregar a su repertorio. A partir de este jueves el maestro Eliézer Jáuregui iniciará una serie de cuatro recitales donde interpretará en su totalidad esta obra del compositor barroco, integrada por dos libros de 24 preludios y fugas cada uno, con una duración aproximada de 6 horas.

“En el momento en que yo estaba estudiando la maestría de órgano me di cuenta que sin querer iba avanzando en el repertorio de la música para órgano y clavecín de Bach y llegó el momento en que pude tocar prácticamente todo, aunque no es lo mismo tocarlo que estudiarlo”, compartió Jáuregui para VANGUARDIA. El objetivo de la serie de recitales también es llevar al público una interpretación de esta obra en el instrumento para el cual fue compuesto: el clavecín, que en este caso se trata de uno de los pocos construidos por el destacado oboísta y constructor de clavecines Gijs de Graaf que existen en México. Se encuentra resguardado por la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAdeC).

“Es algo muy representativo de la evolución del teclado y la idea que tenía Bach de la temperancia, de cómo afinar un instrumento, a través de la escala cromática: do, do sostenido, do menor, re, re sostenido, re menor, etcétera. Recorre todo el lenguaje cromático y cada pieza está compuesta en ese lenguaje y cada pieza un aspecto estílistico”, explicó sobre la obra. “Casi no se toca esa obra. Aquí en México se sabe que se ha tocado completo ese repertorio en dos ocasiones, dos clavecinistas lo tocaron en la Ciudad de México y acá en el norte del país no se ha hecho. Me falta mucho por aprender, pero ya estoy en un estadio donde puedo abordar la dificultad de estas obras y puedo difundirlas, darlas a conocer y que el público las disfrute”, agregó.