Elvira Liceaga presenta en ‘Las Vigilantes’ un relato de sororidad y cuestionamientos

“De esa primera escritura sobrevivieron sobre todo las vocaciones de la novela, la sutileza, la brevedad, los silencios, los blancos en la página, lo fragmentario, el misterio, las preguntas, y un ánimo muy firme de narrar a través de lo anecdótico, lejos, muy lejos, de las teorías, de los discursos, de las respuestas, de la certidumbre”, agregó.

El encuentro más significativo de la novela es el de Julia con Sylvia, quien llega a la casa de acogida para mujeres violentadas donde Catalina es voluntaria. La protagonista, en medio de una crisis creativa, decide ayudar a la joven a escribir una carta a su bebé, en la que pueda explicarle por qué lo dará en adopción.

“La relación entre esas mujeres es de mucha intimidad, de mucha cotidianidad, de mucho diálogo, pero entre esas mujeres también hay muchas cosas que se piensan y no se dicen, entonces yo quería explorar no solo la intimidad entre mujeres y las relaciones entre mujeres, sino también cómo a veces se cruzan algunos límites y lo que yo creo que es bueno para una no es lo que la otra necesita y cómo tenemos, a punta de práctica, aprender a escucharnos, no sólo las palabras, sino también sus cuerpos, eso que no es atravesado por el lenguaje”, compartió.