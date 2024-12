$!En vivo, desde el Teatro de la Ciudad, llevan la música navideña de la OFDC a todo Saltillo

El espectáculo abrió con una breve entrevista al director de la OFDC, Natanael Espinoza, antes de tomar la batuta para interpretar con la orquesta las piezas “A most wonderful christmas” de Robert Sheldon y la suite “Christmas at the movies” de Bob Krogstad, que incluye temas de las películas “El extraño mundo de Jack”, “El grinch”, “El expreso polar”, “Mi pobre angelito”, “Una historia de navidad” y “Milagro en la calle 34”.

A continuación la transmisión recibió su primera llamada, de una radioescucha que solicitó se interpretara el Concierto para Trompeta y Orquesta de Johann Nepomuk Hummel, obra que contó con la participación solista de Assaet Méndez.