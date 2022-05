$!‘Enrique Metinides embelleció la muerte’, Pedro Valtierra habla sobre el fotoperiodista mexicano

“Nos encontramos dos o tres veces y platicamos de la vida, de la fotografía, de cómo veía él ahora la fotografía y no le gustaba mucho lo que se estaba haciendo ahora en la fotografía de la policía. Decía ‘puros muertos’, ya no buscaban la parte, digamos, amable, humana, de estas cosas”, comentó.

Además de su don y de la maestría técnica sobre la cámara y en especial de la luz, en una época donde los flash eran muy intensos y sin opción para controlarlo, Valtierra considera que también su mirada y su trabajo se debía a la paciencia y el tiempo que le dedicaba a cada evento.

“Enrique llegaba a un evento y me dijo ‘un día hubo ocho muertos en una casa. Lo primero que hago es tomar una foto de la puerta, luego me meto y reviso, con cuidado cómo está la escena’, era como un investigador y después de ese proceso de ver hacía las fotos. Porque tenía tiempo, hoy llegas y te dan un minuto para retratar. El tenía tiempo y me dijo que se tardó dos horas en esa casa y tomó 19 fotos. Esto me lo contó muchos años después, en medio un té porque él no tomaba ni café ni alcohol, en eso se resume cómo veía Metinides”, mencionó.