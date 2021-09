$!Entre charlas y confesiones, entregan Premio Julio Torri 2020-2021

La ceremonia se realizó este lunes 20 de septiembre, y se transmitió a través de la página oficial de Facebook de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Al evento asistieron Alan Argüello Palomares, quien ganó en la categoría de Obra Inédita con su antología de cuentos “El jardín de los prodigios”, Marco Antonio Arellano, quien ganó en la categoría de Literatura Digital por su obra “El grito que no puedes escuchar” y Daniel Montaño Beckmann, quien fue ganador en 2020 por cuento breve “La Biblia Encarnada”, pero que debido a la pandemia de COVID-19, no había podido recibir su reconocimiento.

El director de cultura y escritura de la Secretaría de Cultura de Coahuila, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, dio inicio a la ceremonia al dirigir unas palabras a los ganadores del Premio Julio Torri 2021, el cual tiene nueve años de historia. “Decía mi abuelo que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y hoy estamos muy contentos de recibir a tres jóvenes escritores talentosos, que en su momento decidieron confiar en una convocatoria que nosotros lanzamos, y que entre sus objetivos tiene el homenajear al ensayista y prosista mexicano, Julio Torri”, señaló el también director de la FILC 2021.

Julio Torri, nació en Saltillo, fue un escritor mexicano de aguda inteligencia y perfección verbal, uno de los escritores nacionales que con mayor fortuna cultivó la literatura reflexiva. Su obra, que se caracteriza por el cuidado estilo y el lirismo, incluye ensayos como “Sentencias” y “Lugares comunes” (1945) y “La literatura española” (1952), y recopilaciones de cuentos como “De fusilamientos” (1940).