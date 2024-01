Entre mujeres se levantan: Presentan la gala de flamenco ‘Voces olvidadas’ en La Besana

La caja negra del Centro Cultural La Besana no es un espacio muy grande, y aún así no cualquiera puede llenarlo. Por más cercanía que haya con los artistas que se presenten en su versátil escenario, sin la energía necesaria no habrá contacto con el público.

Femenina fue la energía que este fin de semana llenó y rebasó el teatro, mostrando a través de la música y el movimiento el trabajo y poder interpretativo de cuatro mujeres, quienes a su vez utilizaron estas habilidades para dar a conocer al presente la obra de varias poetas españolas del pasado.

“Voces olvidadas”, proyecto de la bailaora, coreógrafa y actriz Melissa Soto, realizado con el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA 2023, es una gala de flamenco que se estrenó este sábado 27 de enero, con una segunda función el domingo 28, en el espacio cultural ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, a sala llena.