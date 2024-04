“De pronto surgían ciertas cosas que podíamos proponer. El director cree mucho en esta colaboración con los actores, nos permitía improvisar, hacer crecer a los personajes y eso como actor siempre se agradece, porque no te vuelves solo ejecutante, hay una dramaturgia actoral. Él formó una familia”, destacó.

Sobre el tema en sí, aseguró que hubo muchas conversaciones al respecto entre sus compañeros, y que en general, además de las reflexiones, también se propició un ambiente seguro que esperan seguir replicando en el futuro, cada quien en su siguiente proyecto.

“Nos despertó muchas cosas, de entrada una postura personal de cómo tratar estas cosas en una filmación. A veces como actores somos muy permisivos, en escenas complejas, que no solo desde lo sexual. Y lo hemos vivido, compañeros actores han muerto en el set por decir, va, no hay falla, me aviento. Y sabemos que en otros países hasta hay coordinadores para llevar a cabo escenas de complejidad sexual y creo que eso es lo que más despertó, poder decir como creadores, después de esta película no nos podemos tomar por encima en nuestros propios trabajos este tipo de cosas, siempre dialogar, para no violentar a alguien y el rodaje fue muy amoroso en ese sentido. Ha sido una experiencia muy bella”, mencionó.

“Un actor malo” llega a las salas de cine de México el próximo 4 de abril.