Escuela de Danza de Coahuila abre inscripciones a la clase de Pre Ballet

/ 20 enero 2026
Niños y niña de 6 a 8 años podrán dar sus primeros pasos en este arte escénico de la mano de grandes maestros

La Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC), que ha preparado a algunas de las más destacadas bailarinas de la entidad, acaba de abrir las inscripciones para su clase de Pre Ballet, con la que niños y niñas de 6 a 8 años de edad podrán iniciarse en este arte.

Esta clase de iniciación abrió su periodo de registro desde el 7 de enero pero la Secretaría de Cultura de Coahuila reiteró la invitación, por medio de un comunicado de prensa, a formar parte de este proyecto y darle una oportunidad a los nuevos talentos de encontrar su vocación.

La titular de dicha dependencia, Esther Quintana Salinas, destacó la relevancia de acercar a la niñez al arte como parte de su desarrollo integral: “En la Escuela de Danza del Estado de Coahuila creemos que el arte transforma, educa y fortalece valores. A través del pre ballet brindamos a niñas y niños un primer acercamiento a la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo, en un entorno lúdico y formativo que siembra las bases para su crecimiento personal y artístico”.

La clase de Pre Ballet se enfoca en el fortalecimiento físico, la alineación corporal, la lateralidad y el desarrollo de habilidades básicas que, en una etapa posterior, les permitirán integrarse a las clases formativas de ballet clásico, a través de secuencias y dinámicas lúdicas acordes a su edad.

Las actividades darán inicio en enero de 2026; las clases se impartirán los martes, jueves y viernes, en un horario de 17:00 a 18:15 horas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 84 44 10 59 27, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

