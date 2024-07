Foro Amapola se despide entre risas, teatro y el amor de su comunidad

“Las pérdidas y los finales llevan ganancias... y viceversa”, dijo Dona Wiseman la noche de este sábado en el cierre de Foro Amapola, un espacio que con su gestión y el apoyo de muchas personas se dedicó los últimos tres años y medio a ser hogar del arte, del teatro, de la música, la literatura y hasta la lucha libre.

Cerró al igual que abrió, con una presentación del monólogo cabaret “Más vale solas que mal acompañadas” de Humberto Robles, dirigido y actuado por Luis Falcón, cuyo personaje de Ximena, una pudiente y conservadora mujer en una hilarante crisis marital, hizo de esta despedida una llena de risas.

Para esta elegante ama de casa el no tener ni el más mínimo contacto sexual con su marido, Beto, se está convirtiendo en un punto de quiebre, no importa que él tenga el rostro, el cuerpo y el dinero suficiente para ser un buen partido, si no la puede satisfacer en lo íntimo. Para el público será motivo de carcajadas sus intentos por provocar “su fallida ansiedad”.