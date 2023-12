Fósiles norteños: Reviven el pasado prehistórico de Nuevo León con la exposición ‘Fuimos Mar’

“Curiosamente, en el mundo de las exposiciones, las exposiciones de fósiles son las más concurridas porque abre mucho el abanico: no hay broncas (conflictos) sociales, no hay broncas de género, no hay broncas de edad”, agregó a sus declaraciones.

Debido a la limitada cantidad de oxígeno que existía en el agua de la zona que hoy es Vallecillo, el proceso de descomposición se alteró, permitiendo que se fusionaran los tejidos y huesos con el fondo marino, logrando preservar desde elementos duros como conchas y huesos, hasta escamas, membranas y contenidos estomacales de los peces prehistóricos.

Asimismo, Fernández comentó que el trabajo en la región y con estos ejemplares correspondería a los próximos 50 o 100 años de investigación, ya que el yacimiento en donde él descubrió los restos aún tiene futuros hallazgos que ofrecer.