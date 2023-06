Historiadora recuerda la vida y obra de Elena Huerta: Artista congruente, comprometida y política

“A estas alturas podríamos hacer no una charla sino un curso, un ciclo completo, porque son muchos esos puntos que se van articulando a lo largo de la vida de Elena y que se van retroalimentando”, señaló, “pero por mis intereses personales que tengo en la investigación me voy a concentrar en contarles un poquito la manera en la que Elena Huerta representó a lo largo de toda su vida a las mujeres”.

“Hay gente que todavía se sorprende cuando decimos que hay mujeres muralistas y sin embargo son varias y son muy importantes y una de las que más quiero es precisamente Elena Huerta”, compartió durante la charla, “y me da muchísimo gusto hablar de ella porque además de que la considero una gran artista me parece una persona coherente, con más ideales, que pudo llevar a la vida práctica de todas las personas que he podido estudiar a lo largo de mi vida”.

A partir de esto la historiadora compartió la presencia de la artista en movimientos sociales, obreros y hasta viajes que realizó a Estados Unidos y China, así como lo que observó y retrató en aquellos lugares.

Al final del evento, que se puede ver en su totalidad en la página de Facebook del CECUVAR, conversamos con Comisarenco, quien ahondó en lo que ha generado su libro y el interés que ha incrementado por investigar la historia del arte desde una perspectiva feminista.

“A partir del libro se abrió muchísimo la conversación. Muy curioso porque me costó mucho publicarlo, por todos estos prejuicios pero una vez que salió publicado le empezó a ir muy bien. Se ganó un premio, hubo presentaciones en todos lados y eso abrió el diálogo, mucha gente se puso muy contenta, sobre todo las muralistas de ver que tenían todos estos antecedentes que no conocían y eso también para mí me abrió el panorama para seguir estudiando e ir un poco más hacia lo contemporáneo, en el libro me quedó en la década de los 70”, expresó.

“El libro es muy general y panorámico. De Elena Huerta tengo dos paginitas, ahora creo que podría dedicarle un capítulo entero. Entonces es seguir mi propia investigación y lo que me encanta es poder abrirlo para que nuevas generaciones sigan haciendo estudios y creo que está yendo muy bien porque me están llegando cada vez más estudiantes, no solo de México sino de otras partes del mundo, con base en el libro y que están haciendo trabajos sobre otras mujeres o sobre las mismas desde otra óptica”, concluyó.