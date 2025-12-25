$!Inauguran exposición fotográfica ‘La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México’ en Saltillo

El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C. inauguró el pasado 13 de diciembre la exposición fotográfica “La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México”, en la Galería Urbana de las Rejas del Ateneo Fuente, esto en memoria de Blanca Martínez, activista y director del centro que murió en noviembre de este año. La muestra es producto de una convocatoria que lanzaron en 2018 para “visibilizar la lucha, dignidad y demanda de Verdad y Justicia de las familias de personas desaparecidas, así como promover la reflexión colectiva sobre el derecho a la memoria y la defensa de los derechos humanos”.

Se recibieron 103 fotografías que “muestran las diferentes formas de lucha, resistencia, búsqueda y denuncia que realizan mujeres en distintos puntos del país” y año se expusieron en la Ciudad de México, para posteriormente estuvieron en las rejas de la Catedral de Saltillo.

Además de las fotografías seleccionadas en dicha convocatoria, el público que transite a pie o en auto por el bulevar Venustiano Carranza podrá apreciar también imágenes de momentos emblemáticos de la lucha por las personas desaparecidas en el país, protagonizada por mujeres como Rosario Ibarra de Piedra y las Doñas, grupo que desde los años 70’s se mantienen exigiendo justicia y verdad.

Las imágenes en la exposición van acompañadas con breves textos que contextualizan cada escena, aportando información no solo sobre el momento retratado —desde una tía que le informa a sus sobrinos que han quedado huérfanos, hasta manifestaciones y búsquedas de restos de personas desaparecidas— sino también sobre las cifras que reflejan una problemática con décadas de antigüedad en México.