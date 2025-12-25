Inauguran exposición fotográfica ‘La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México’ en Saltillo

Artes
/ 25 diciembre 2025
    Inauguran exposición fotográfica ‘La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México’ en Saltillo

La muestra se puede apreciar en la Galería Urbana de las Rejas del Ateneo Fuente sobre el bulevar Venustiano Carranza

El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C. inauguró el pasado 13 de diciembre la exposición fotográfica “La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México”, en la Galería Urbana de las Rejas del Ateneo Fuente, esto en memoria de Blanca Martínez, activista y director del centro que murió en noviembre de este año.

La muestra es producto de una convocatoria que lanzaron en 2018 para “visibilizar la lucha, dignidad y demanda de Verdad y Justicia de las familias de personas desaparecidas, así como promover la reflexión colectiva sobre el derecho a la memoria y la defensa de los derechos humanos”.

Se recibieron 103 fotografías que “muestran las diferentes formas de lucha, resistencia, búsqueda y denuncia que realizan mujeres en distintos puntos del país” y año se expusieron en la Ciudad de México, para posteriormente estuvieron en las rejas de la Catedral de Saltillo.

$!Inauguran exposición fotográfica ‘La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México’ en Saltillo

Además de las fotografías seleccionadas en dicha convocatoria, el público que transite a pie o en auto por el bulevar Venustiano Carranza podrá apreciar también imágenes de momentos emblemáticos de la lucha por las personas desaparecidas en el país, protagonizada por mujeres como Rosario Ibarra de Piedra y las Doñas, grupo que desde los años 70’s se mantienen exigiendo justicia y verdad.

$!Inauguran exposición fotográfica ‘La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México’ en Saltillo

Las imágenes en la exposición van acompañadas con breves textos que contextualizan cada escena, aportando información no solo sobre el momento retratado —desde una tía que le informa a sus sobrinos que han quedado huérfanos, hasta manifestaciones y búsquedas de restos de personas desaparecidas— sino también sobre las cifras que reflejan una problemática con décadas de antigüedad en México.

$!Inauguran exposición fotográfica ‘La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México’ en Saltillo

¿Se reactiva la Galería Urbana?

En un artículo publicado por VANGUARDIA el 25 de noviembre pasado se reportó que este espacio expositivo tenía más de un año inactivo —siendo su última exhibición en agosto de 2024— y presentaba ya muchas muestras de deterioro.

Esta exposición fotográfica, por su parte, fue realizada en coordinación directa entre el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C. y la Universidad Autónoma de Coahuila, con apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo, pero sin intervención directa de la Secretaría de Cultura, por lo que se desconoce si esto representa una reactivación de la galería o solo un evento aislado.

Temas


Exposiciones
fotografías

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp