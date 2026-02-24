Día de la Bandera... ¿Qué significan sus colores y cómo cambió este emblema en sus más de 200 años?

Existe debate entre historiadores sobre cuál fue la primera bandera. Algunos consideran que fue el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que utilizó Miguel Hidalgo durante el Grito de Dolores en 1810. Otros señalan como primer símbolo nacional la bandera trigarante presentada por Agustín de Iturbide en 1821 con motivo del Plan de Iguala.

La bandera de México es uno de los principales símbolos de identidad nacional junto con el escudo y el himno, y representa la unión del país como nación, según información oficial del Gobierno de México. Su historia está estrechamente vinculada al proceso de Independencia y a los cambios políticos que marcaron el nacimiento del Estado mexicano, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En ese momento los colores tenían un significado distinto al actual. “El blanco representaba la religión católica, el verde la independencia y el rojo la unión entre mexicanos y españoles”, explican documentos históricos. Aquella bandera tenía franjas diagonales, una característica que cambiaría poco tiempo después.

TE PUEDE INTERESAR: Honores a la Bandera reúnen a más de 500 integrantes de la comunidad del Ateneo Fuente

LOS COLORES Y EL ESCUDO: EVOLUCIÓN DEL SIGNIFICADO

El 2 de noviembre de 1821 los colores verde, blanco y rojo se colocaron por primera vez en posición vertical, como se conocen hoy. En el centro se añadió el águila sobre el nopal con una corona imperial, símbolo que evolucionaría con el tiempo hasta convertirse en el actual escudo nacional inspirado en la leyenda de la fundación de México-Tenochtitlán.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el simbolismo del escudo tiene raíces prehispánicas: el águila se relaciona con el sol, la serpiente con la diosa Coatlicue y el nopal con el corazón humano. Con el paso de los años, el significado de los colores también cambió, especialmente tras las reformas liberales de Benito Juárez, cuando comenzaron a representar esperanza, unidad y la sangre de los héroes nacionales.

La bandera actual mantiene esa interpretación moderna. En el centro se encuentra el escudo inspirado en investigaciones académicas difundidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, que destacan la raíz cultural indígena del símbolo.

CAMBIOS HISTÓRICOS DEL ÁGUILA Y LA BANDERA ACTUAL

Durante el Segundo Imperio de Maximiliano I de México, la bandera tuvo modificaciones notables, incluyendo cuatro águilas coronadas en las esquinas. Posteriormente, en el gobierno de Porfirio Díaz, el águila se representó de frente con las alas extendidas, influenciada por el estilo europeo de la época.

En 1916, en plena Revolución Mexicana, Venustiano Carranza decretó que el águila debía aparecer de perfil izquierdo, postura que permanece hasta hoy. Décadas después, en 1968, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, se publicó la primera ley que reguló oficialmente las características y el uso de los símbolos patrios.

El diseño contemporáneo del escudo fue elaborado por el artista Francisco Eppens Helguera junto con el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, consolidando una imagen que combina historia prehispánica y construcción nacional moderna.

TE PUEDE INTERESAR: Darán penas de hasta un año a quienes quemen la bandera de Estados Unidos

DATOS CURIOSOS

· El Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero desde 1934.

· México tiene una de las banderas más reconocidas del mundo por su escudo central.

· El águila ha cambiado de posición varias veces a lo largo de la historia.