FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 23 febrero 2026
    FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026
    Guadalajara será sede del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. FOTO: CUARTOSCURO

La FIFA solicitó informes al Gobierno mexicano sobre los recientes hechos de seguridad en diversas entidades, con especial atención en Guadalajara y Monterrey, sedes del repechaje y de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad registrada en México durante las últimas horas, de acuerdo con fuentes cercanas al tema. El organismo rector del futbol internacional se mantiene atento a los acontecimientos ocurridos en distintas entidades del país, particularmente en Guadalajara, una de las sedes asignadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según reportes, la solicitud busca conocer de primera mano los hechos que, de acuerdo con autoridades federales, impactaron a al menos 20 estados de la República Mexicana entre el domingo 22 de febrero y las primeras horas del lunes. La información fue enviada desde la oficina de FIFA en México hacia la sede central del organismo en Zúrich, Suiza, con el objetivo de dar seguimiento a la evolución del contexto actual.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro

Los documentos entregados contienen una recopilación de los incidentes registrados en ese periodo, lo que permitirá al organismo internacional evaluar posibles medidas o recomendaciones rumbo a los compromisos programados en territorio nacional.

Hasta el momento, fuentes cercanas al Gobierno Federal señalaron que no existe ninguna indicación que ponga en riesgo a México como sede del Mundial de 2026 ni de los partidos correspondientes al repechaje intercontinental que se disputarán en Monterrey y Guadalajara.

Los comités organizadores locales continúan con la planeación de actividades rumbo al torneo, mientras se mantienen a la espera de una postura oficial desde las oficinas encabezadas por Gianni Infantino.

Ambas ciudades iniciarán su actividad en la próxima fecha FIFA de marzo, cuando reciban encuentros del repechaje intercontinental. En Guadalajara participarán las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, mientras que en Monterrey lo harán Surinam, Bolivia e Irak.

En Jalisco permanece vigente una alerta roja emitida por autoridades estatales, que derivó en la suspensión de clases y algunas actividades públicas como medida preventiva. En Nuevo León, por su parte, se reforzó la vigilancia en distintas zonas metropolitanas.

Además del repechaje, Guadalajara albergará cuatro partidos del Mundial, Monterrey tendrá otros cuatro y la Ciudad de México cinco más, incluida la inauguración del certamen. Hasta ahora, la organización del evento continúa conforme al calendario previsto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El secretario de Seguridad informó que el operativo en Jalisco dejó 34 presuntos delincuentes y 25 elementos federales fallecidos, además de múltiples agresiones y bloqueos tras la detención del líder criminal.

García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’
Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’, quien fuera el líder del CJNG, fue abatido durante el domingo 22 de febrero por fuerzas armadas mexicanas. Hecho que generó fake news.

Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’
FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco

FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco
La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”.

Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública
El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’
Varios congresistas y senadores demócratas estaría pensando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense, Donald Trump, dará en el Congreso de Estados Unidos.

Planean los demócratas boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

Nueva York queda sepultada bajo una capa de nieve de más de medio metro de altura mientras miles de vuelos han sido suspendidos.

Tormenta invernal trastorna causa miles de vuelos cancelados en EU