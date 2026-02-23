FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026

La FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad registrada en México durante las últimas horas, de acuerdo con fuentes cercanas al tema. El organismo rector del futbol internacional se mantiene atento a los acontecimientos ocurridos en distintas entidades del país, particularmente en Guadalajara, una de las sedes asignadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según reportes, la solicitud busca conocer de primera mano los hechos que, de acuerdo con autoridades federales, impactaron a al menos 20 estados de la República Mexicana entre el domingo 22 de febrero y las primeras horas del lunes. La información fue enviada desde la oficina de FIFA en México hacia la sede central del organismo en Zúrich, Suiza, con el objetivo de dar seguimiento a la evolución del contexto actual.

Los documentos entregados contienen una recopilación de los incidentes registrados en ese periodo, lo que permitirá al organismo internacional evaluar posibles medidas o recomendaciones rumbo a los compromisos programados en territorio nacional.

Hasta el momento, fuentes cercanas al Gobierno Federal señalaron que no existe ninguna indicación que ponga en riesgo a México como sede del Mundial de 2026 ni de los partidos correspondientes al repechaje intercontinental que se disputarán en Monterrey y Guadalajara.