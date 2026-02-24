Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’, a los 71 años; luchó contra trastorno bipolar

El actor Robert Carradine, integrante del clan artístico Carradine y reconocido por su participación en la serie Lizzie McGuire, falleció a los 71 años tras quitarse la vida, según publicó Deadline. Los familiares del actor difundieron un texto oficial el lunes 23 de febrero a través del mismo medio para confirmar su muerte y dar a conocer detalles sobre el proceso personal que enfrentó en las últimas dos décadas. En el comunicado señalaron: “Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine”. TE PUEDE INTERESAR: Boletos, fechas y detalles: Hilary Duff volverá a México en 2027 con su gira ‘The Lucky Me Tour’ En el mismo documento, la familia describió el impacto que tuvo en su entorno cercano y su lucha contra una enfermedad mental. “En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”, expresaron. Asimismo, añadieron que “esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”.

HERMANO DE KEITH CARRADINE HABLA SOBRE LA LUCHA QUE VIVIÓ EL ACTOR Su hermano mayor, Keith Carradine, explicó al medio estadounidense que Robert “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció”. En declaraciones recogidas por Deadline, agregó: “Queremos que la gente lo sepa. No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma”. También destacó aspectos personales y profesionales del actor al señalar: “Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”. TRAYECTORIA DE ROBERT CARRADINE EN CINE Y TELEVISIÓN Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine fue el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los también actores David Carradine y Keith Carradine. Alcanzó notoriedad entre el público televisivo por su papel de Sam McGuire, padre de la protagonista en “Lizzie McGuire”, serie encabezada por Hilary Duff. Debutó en el cine en 1972 junto a John Wayne en la película The Cowboys, producción a la que acudió tras ser animado por su hermano David a presentarse a la audición. Posteriormente participó en Coming Home, dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Jane Fonda y Jon Voight. También formó parte de Mean Streets, dirigida por Martin Scorsese. Entre otros títulos de su filmografía se encuentran The Long Riders y Revenge of the Nerds. HILARY DUFF Y JAKE THOMAS COMPARTEN MENSAJES TRAS EL FALLECIMIENTO DE ROBERT CARRADINE Tras conocerse la noticia, diversos colegas manifestaron su pesar. Hilary Duff compartió un mensaje en el que escribió: “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”. En su despedida recordó el ambiente durante las grabaciones y señaló que “había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso”. También expresó: “Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

TE PUEDE INTERESAR: Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton Por su parte, el actor Jake Thomas, quien interpretó a Matt McGuire en la serie, escribió: “Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida”, añadió que “era una de las personas más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso, pero, sobre todo, era parte de mi familia”. Thomas también recordó su relación personal con el actor al señalar: “Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, otros difíciles y muchas risas en el medio. Lo admiraba de niño y, más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que para él, estaba haciendo algo bien”.

