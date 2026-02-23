$!Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel

Mientras México enfrenta episodios de violencia relacionados con el crimen organizado y el abatimiento de uno de los capos más buscados por las autoridades, este lunes Rafael Amaya compartió a Deadline que protagonizará y coproducirá, junto a Emma Coronel Aispuro, una nueva narcoserie sobre Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’. Hasta el momento, la serie —aún sin título— se describe como un drama criminal de ficción que explorará temas como el poder, la lealtad y la supervivencia a través del viaje personal de Coronel, contado desde su perspectiva y mostrando su relación con Guzmán, así como las consecuencias personales que enfrentó. El exprotagonista de El señor de los cielos también fungirá como productor ejecutivo del proyecto, al igual que Coronel y Maritza Ramos, bajo el sello de Amaya Productions.

¿QUÉ SE SABE DE LA SERIE DE ‘EL CHAPO’? El equipo creativo se encuentra en la búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción. Aunque se ha informado que será un drama criminal con elementos de ficción, centrado en las vivencias de Coronel con Guzmán —quien fue considerado uno de los capos más poderosos del mundo, junto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’—, los productores aclararon que Guzmán no tendrá participación directa en la serie. Según Coronel, su esposo seguía el trabajo de Amaya tras su interpretación de ‘Aurelio Casillas’ durante diez temporadas de ‘El Señor de los Cielos’.

EMMA CORONEL, PIEZA CLAVE Además de ser productora ejecutiva, Coronel tendrá una participación activa en la selección del elenco, especialmente en el personaje que representará su historia. “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en ‘El señor de los cielos’, y sé que le encantaría verlo interpretarlo en este proyecto”, declaró a Deadline.

TE PUEDE INTERESAR: Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres en California Emma Coronel es conocida por ser la tercera esposa de ‘El Chapo’ y por haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, hasta septiembre de 2023. La figura de Guzmán ha impulsado la popularidad de las series sobre el narcotráfico a nivel internacional, con producciones como El Chapo, protagonizada por Marco de la O, y Narcos: Mexico, donde participó Alejandro Edda. (Con información de Deadline y EFE).

