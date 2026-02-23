Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 23 febrero 2026
    Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel
    Trabajo. Rafael Amaya volverá al universo del narcotráfico en la ficción, ahora como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. FOTO: ESPECIAL

El actor mexicano encabezará un drama criminal que narrará la historia desde la perspectiva de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán

Mientras México enfrenta episodios de violencia relacionados con el crimen organizado y el abatimiento de uno de los capos más buscados por las autoridades, este lunes Rafael Amaya compartió a Deadline que protagonizará y coproducirá, junto a Emma Coronel Aispuro, una nueva narcoserie sobre Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’.

Hasta el momento, la serie —aún sin título— se describe como un drama criminal de ficción que explorará temas como el poder, la lealtad y la supervivencia a través del viaje personal de Coronel, contado desde su perspectiva y mostrando su relación con Guzmán, así como las consecuencias personales que enfrentó.

El exprotagonista de El señor de los cielos también fungirá como productor ejecutivo del proyecto, al igual que Coronel y Maritza Ramos, bajo el sello de Amaya Productions.

$!Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel

¿QUÉ SE SABE DE LA SERIE DE ‘EL CHAPO’?

El equipo creativo se encuentra en la búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción.

Aunque se ha informado que será un drama criminal con elementos de ficción, centrado en las vivencias de Coronel con Guzmán —quien fue considerado uno de los capos más poderosos del mundo, junto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’—, los productores aclararon que Guzmán no tendrá participación directa en la serie.

Según Coronel, su esposo seguía el trabajo de Amaya tras su interpretación de ‘Aurelio Casillas’ durante diez temporadas de ‘El Señor de los Cielos’.

EMMA CORONEL, PIEZA CLAVE

Además de ser productora ejecutiva, Coronel tendrá una participación activa en la selección del elenco, especialmente en el personaje que representará su historia.

“A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en ‘El señor de los cielos’, y sé que le encantaría verlo interpretarlo en este proyecto”, declaró a Deadline.

TE PUEDE INTERESAR: Nick Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres en California

Emma Coronel es conocida por ser la tercera esposa de ‘El Chapo’ y por haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, hasta septiembre de 2023.

La figura de Guzmán ha impulsado la popularidad de las series sobre el narcotráfico a nivel internacional, con producciones como El Chapo, protagonizada por Marco de la O, y Narcos: Mexico, donde participó Alejandro Edda. (Con información de Deadline y EFE).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Series de TV
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Emma Coronel
Joaquín Guzmán Loera
Rafael Amaya

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El secretario de Seguridad informó que el operativo en Jalisco dejó 34 presuntos delincuentes y 25 elementos federales fallecidos, además de múltiples agresiones y bloqueos tras la detención del líder criminal.

García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’
Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’, quien fuera el líder del CJNG, fue abatido durante el domingo 22 de febrero por fuerzas armadas mexicanas. Hecho que generó fake news.

Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’
FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco

FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco
La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”.

Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública
El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’
Varios congresistas y senadores demócratas estaría pensando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense, Donald Trump, dará en el Congreso de Estados Unidos.

Planean los demócratas boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

Nueva York queda sepultada bajo una capa de nieve de más de medio metro de altura mientras miles de vuelos han sido suspendidos.

Tormenta invernal trastorna causa miles de vuelos cancelados en EU