¿Se aproxima nave extraterrestre a la Tierra?... Baba Vanga predice contacto OVNI en 2026

La profecía ha cobrado fuerza luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posible desclasificación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Las predicciones atribuidas a Baba Vanga han vuelto a ocupar titulares internacionales, especialmente por una visión que apunta a un supuesto primer contacto con otra civilización durante 2026.

El mandatario aseguró que instruiría a agencias federales para publicar información sobre OVNIs y vida extraterrestre, lo que reactivó teorías sobre una revelación global.

“Identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena”, escribió en redes sociales, alimentando especulaciones que coinciden con la predicción atribuida a la vidente.

En paralelo, comentarios del ex presidente Barack Obama también contribuyeron al debate. Durante una entrevista afirmó: “Son reales, pero yo no los he visto”, refiriéndose a los extraterrestres, lo que aumentó el interés mediático en las profecías sobre un eventual encuentro abierto entre la humanidad y seres de otro planeta.

¿QUÉ DICE BABA VANGA SOBRE CONTACTO OVNI EN NOVIEMBRE DE 2026?

De acuerdo con las interpretaciones más difundidas, en noviembre de 2026 la humanidad presenciaría un acontecimiento que cambiaría la percepción del universo y abriría la puerta al contacto con inteligencias no humanas. Este contacto no necesariamente sería físico o directo, sino que podría manifestarse mediante señales, luces inexplicables o fenómenos visibles a gran escala que generarían impacto global y debate científico.

Algunas narrativas modernas también vinculan esta predicción con avances tecnológicos y científicos que permitirían comprender mejor la posibilidad de vida extraterrestre, provocando un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad.

CATÁSTROFES NATURALES Y CONFLICTOS GLOBALES EN LAS PROFECÍAS

Las visiones atribuidas a la mística también mencionan un 2026 marcado por catástrofes naturales de gran escala, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos que afectarían entre el 7% y el 8% del planeta. Aunque no se especifican regiones, algunos creyentes relacionan estas predicciones con el aumento de eventos climáticos recientes en distintos continentes.

Otro punto que genera inquietud es la posibilidad de conflictos internacionales crecientes, incluso interpretados por algunos seguidores como señales de una Tercera Guerra Mundial. Estas interpretaciones surgen en un contexto geopolítico ya tenso, lo que facilita que las profecías encuentren eco en la opinión pública.

Especialistas en análisis social señalan que las predicciones suelen ganar relevancia cuando coinciden con periodos de incertidumbre global. Como explica un investigador citado en medios europeos: “Las profecías prosperan en momentos de ansiedad colectiva porque ofrecen una narrativa para entender el futuro”.

AVANCES TECNOLÓGICOS Y MÉDICOS QUE TAMBIÉN SE MENCIONAN

No todas las predicciones tienen un tono apocalíptico. Entre las visiones atribuidas a Baba Vanga se incluyen avances científicos importantes, como el desarrollo de órganos sintéticos, la expansión de la inteligencia artificial en sectores clave y nuevas pruebas médicas capaces de detectar múltiples tipos de cáncer mediante análisis de sangre.

También se menciona la posibilidad de investigaciones relacionadas con la obtención de energía de otros planetas en las próximas décadas, lo que algunos interpretan como avances tecnológicos que comenzarían a gestarse desde 2026. Sin embargo, científicos recuerdan que muchas de estas afirmaciones carecen de base verificable.

La figura de la vidente, fallecida en 1996, sigue siendo objeto de debate entre creyentes y escépticos. Mientras algunos destacan coincidencias con eventos históricos, otros consideran que las profecías son vagas y reinterpretadas con el tiempo. Aun así, su impacto cultural permanece vigente décadas después de su muerte.

DATOS CURIOSOS

· Baba Vanga perdió la vista durante la infancia tras una tormenta.

· Sus predicciones se extienden hasta el año 5079.

· Muchas profecías se difundieron años después de su muerte.