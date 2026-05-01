$!Inspirados en Cuatrociénegas, crean mural dedicado a la niñez y la adolescencia en la FIL Coahuila

El Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia inauguró el pasado domingo un mural ilustrado que se convertirá en una huella itinerante de la misión de este espacio por llevar las letras a los más jóvenes.

Creado por los artistas Ixchel Estrada y Manuel Monroy, esta obra toma como inspiración el tema marino y subacuático que se ha explorado en este salón perteneciente a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026, un lugar único en su tipo en muchas ferias del mundo.