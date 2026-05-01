Inspirados en Cuatrociénegas, crean mural dedicado a la niñez y la adolescencia en la FIL Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Inspirados en Cuatrociénegas, crean mural dedicado a la niñez y la adolescencia en la FIL Coahuila

Los ilustradores Ixchel Estrada y Manuel Monroy crearon una obra que también visitará la edición de la FILC en Torreón

El Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia inauguró el pasado domingo un mural ilustrado que se convertirá en una huella itinerante de la misión de este espacio por llevar las letras a los más jóvenes.

Creado por los artistas Ixchel Estrada y Manuel Monroy, esta obra toma como inspiración el tema marino y subacuático que se ha explorado en este salón perteneciente a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026, un lugar único en su tipo en muchas ferias del mundo.

$!Inspirados en Cuatrociénegas, crean mural dedicado a la niñez y la adolescencia en la FIL Coahuila

Durante el evento inaugural el anfitrión del salón, el poeta saltillense Lázaro Izael, destacó la importancia de acercar el arte a las infancias y, por su parte, los artistas explicaron un poco sobre los elementos que integran la pieza.

Estrada celebró tanto la oportunidad de colaborar con otro artista como la libertad de interpretación e improvisación para realizarlo. Monroy recordó que el mural está inspirado en Cuatrociénegas y el patrimonio natural que preserva su territorio, vestigio del mar ancestral que alguna cubrió a Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/el-diario-tambien-es-literatura-sylvia-aguilar-zeleny-profundiza-en-el-genero-en-su-nueva-novela-EG20406255

La composición, además, está creada con formas simplificadas de flora y fauna marina, tomando la pauta de las construcciones abstractas con las que los niños y niñas dibujan el mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infancia
FILC
Murales

Localizaciones


Arteaga
Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Evidencia contra Rocha

Evidencia contra Rocha
true

Rocha Moya: ¿Por cuánto tiempo lograrán sostenerlo?
Alejandro “Alito” Moreno solicitó formalmente que Morena pierda su registro como partido político, tras revelarse una acusación en Estados Unidos que vincula a funcionarios del partido con el crimen organizado en Sinaloa.

‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya
En una carta difundida en agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte Héctor Melesio Cuén?
El aumento en el uso de energía eléctrica durante temporadas de calor puede llevar a los hogares a la tarifa de alto consumo de la CFE.

¿Tu recibo de luz subió? Así puedes evitar la tarifa DAC de la CFE
Inconsistencias en las respuestas, puede ser la diferencia entre que aprueben o rechacen la expedición del documento en minutos.

Manual de supervivencia para la Visa Americana: ¿Qué responder (y qué callar) en la entrevista consular?
Guillermo Ochoa perfila su despedida de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, torneo en el que buscaría disputar su sexta Copa del Mundo con el Tri.

El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026
Las altas temperaturas registradas en México elevan el riesgo de golpes de calor en perros y gatos, una emergencia veterinaria que puede poner en peligro su vida en cuestión de minutos.

¡Cuidado! Aprende a detectar un golpe de calor para cuidar de tus animales de compañía