Inspirados en Cuatrociénegas, crean mural dedicado a la niñez y la adolescencia en la FIL Coahuila
Los ilustradores Ixchel Estrada y Manuel Monroy crearon una obra que también visitará la edición de la FILC en Torreón
El Salón de la Poesía para la Niñez y la Adolescencia inauguró el pasado domingo un mural ilustrado que se convertirá en una huella itinerante de la misión de este espacio por llevar las letras a los más jóvenes.
Creado por los artistas Ixchel Estrada y Manuel Monroy, esta obra toma como inspiración el tema marino y subacuático que se ha explorado en este salón perteneciente a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026, un lugar único en su tipo en muchas ferias del mundo.
Durante el evento inaugural el anfitrión del salón, el poeta saltillense Lázaro Izael, destacó la importancia de acercar el arte a las infancias y, por su parte, los artistas explicaron un poco sobre los elementos que integran la pieza.
Estrada celebró tanto la oportunidad de colaborar con otro artista como la libertad de interpretación e improvisación para realizarlo. Monroy recordó que el mural está inspirado en Cuatrociénegas y el patrimonio natural que preserva su territorio, vestigio del mar ancestral que alguna cubrió a Coahuila.
La composición, además, está creada con formas simplificadas de flora y fauna marina, tomando la pauta de las construcciones abstractas con las que los niños y niñas dibujan el mundo.