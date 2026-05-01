‘El diario también es literatura’: Sylvia Aguilar-Zeleny profundiza en el género en su nueva novela

‘El diario también es literatura’: Sylvia Aguilar-Zeleny profundiza en el género en su nueva novela

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La escritora mexicana presenta su novela ‘Una falsa diarista’ en la Feria Internacional del Libro Coahuila, donde también presentará un libro de Mariana Enriquez e impartirá un ‘taller de talleres’

Artes
/ 1 mayo 2026
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El diario es un espacio privado, íntimo. No siempre está pensado para ser compartido, pero para Sylvia Aguilar-Zéleny puede ser un lugar donde la literatura se desata de manera particular. De Anna Frank a Sylvia Plath, ahora la escritora mexicana juega entre las posibilidades de este género con su nueva novela “Una falsa diarista” (Random House, 2025).

“Soy la clásica que empezaba diarios a inicios de año y luego los dejaba. Siempre he tenido libretas, por aquí y por allá, para proyectos, personal, pero fue para mí fundamental, tristemente, en la pandemia, el diario de Alejandra Pizarnik, y de ahí me fui al de Sontag, pero ya estaba pensando en un personaje”, compartió la autora para VANGUARDIA.

En la novela una mujer comienza a ir a terapia y, como parte de este proceso y de manera un tanto reacia, se vuelca en esas páginas cada cierto tiempo, dándole actualizaciones al lector sobre su vida y revelando las violencias, sutiles y no tanto, a las que se enfrenta.

A la vez, la protagonista reconoce la existencia de un lector, rompiendo con este muro de “privacidad” que el diario promete y, en ese sentido, la autora también da cuenta de cómo esta circunstancia limita a su personaje para decir todo lo que tiene que decir.

“Ese temor a que me lean, a no soltarlo todo, es uno de los grandes dilemas del libro. Por otro lado, para mí lo interesante de leer estos diarios, algunos citados, otros solo mencionados, era observar al diario como un espacio de poéticas”, expresó.

“Estas escritoras nos enseñan a escribir. Mi apuesta es que el diario no nada más es íntimo, es una escritura literaria. Hay cosas grandiosas en todas las que he leído. Es el temor que siempre vivimos, es un diario íntimo, luego me toca leerlo, y al mismo tiempo es enterarse más que de la vida íntima, es conocer la escritura de la persona, la escritura es la persona”, agregó.

La presentación del libro se realizará este sábado 2 de mayo a las 17:30 horas en la Sala Julio Torri, con el acompañamiento de Marlén Curiel-Ferman. Pero esta no será la única actividad que realizará la escritora en su paso por la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026.

Un libro sobre Estados Unidos

El viernes 1 de mayo participará en la presentación del libro “Cinco miradas sobre Estados Unidos”, junto a Julián Herbert y Mauricio Sánchez en la Sala Julio Torri, una compilación de Mariana Enríquez con textos de Maya Angelou, Truman Capote, Michael Herr, Jack Kerouac y Charles Manson que, a consideración de esta escritora, representan al país del norte como concepto literario.

“Nos lleva en viajes tanto introspectivos, como por carretera, personajes, varias ciudades, por las entrañas de Estados Unidos [...] Es un viaje distinto al que pensaríamos, es como observar las escenas, formas, todo lo que implica Estados Unidos, pensar a Estados Unidos”, compartió.

Lo más sorprendente es que incluya a Charles Manson, esta gran y terrible figura, el asesino, que también representa a Estados Unidos. Es un libro increíble”, aseguró.

El taller de talleres

La escritora también impartirá un “Taller de talleres” donde compartirá una pedagogía que dista de las prácticas habituales que se manejan en los talleres literarios, mucho más verticales y violentas, en favor de estructuras horizontales y de acompañamiento.

“Se trata de un taller para desaprender cómo hemos recibido y utilizar una manera feminista, pensar que lo personal es político y lo político es personal. Acompañar la escritura, que es importante, que es una manera de crear diálogos sobre temas que nos importan”, explicó sobre este espacio.

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Mi propuesta es acompañar para otros para que acompañen a otros en sus procesos de escritura. A veces de broma digo que es como vender Avón, yo creo que entre más instructores o talleristas haya, que acompañen de una manera mucho más cuidadosa e inteligente, menos vertical, menos desde el poder, vamos a encontrar textos más inteligentes, que abran temas que nos temas que nos importan y nos lleven al cambio, porque por eso escribimos”, añadió.

Se realizarán dos sesiones en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia (Juárez 319, Zona Centro), como parte de los Foros Alternos de la FILC, en horarios de 11:00 a 13:00 horas con registro previo por medio de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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