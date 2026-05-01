‘El diario también es literatura’: Sylvia Aguilar-Zeleny profundiza en el género en su nueva novela

El diario es un espacio privado, íntimo. No siempre está pensado para ser compartido, pero para Sylvia Aguilar-Zéleny puede ser un lugar donde la literatura se desata de manera particular. De Anna Frank a Sylvia Plath, ahora la escritora mexicana juega entre las posibilidades de este género con su nueva novela “Una falsa diarista” (Random House, 2025). “Soy la clásica que empezaba diarios a inicios de año y luego los dejaba. Siempre he tenido libretas, por aquí y por allá, para proyectos, personal, pero fue para mí fundamental, tristemente, en la pandemia, el diario de Alejandra Pizarnik, y de ahí me fui al de Sontag, pero ya estaba pensando en un personaje”, compartió la autora para VANGUARDIA. En la novela una mujer comienza a ir a terapia y, como parte de este proceso y de manera un tanto reacia, se vuelca en esas páginas cada cierto tiempo, dándole actualizaciones al lector sobre su vida y revelando las violencias, sutiles y no tanto, a las que se enfrenta.

A la vez, la protagonista reconoce la existencia de un lector, rompiendo con este muro de “privacidad” que el diario promete y, en ese sentido, la autora también da cuenta de cómo esta circunstancia limita a su personaje para decir todo lo que tiene que decir. “Ese temor a que me lean, a no soltarlo todo, es uno de los grandes dilemas del libro. Por otro lado, para mí lo interesante de leer estos diarios, algunos citados, otros solo mencionados, era observar al diario como un espacio de poéticas”, expresó. “Estas escritoras nos enseñan a escribir. Mi apuesta es que el diario no nada más es íntimo, es una escritura literaria. Hay cosas grandiosas en todas las que he leído. Es el temor que siempre vivimos, es un diario íntimo, luego me toca leerlo, y al mismo tiempo es enterarse más que de la vida íntima, es conocer la escritura de la persona, la escritura es la persona”, agregó.

La presentación del libro se realizará este sábado 2 de mayo a las 17:30 horas en la Sala Julio Torri, con el acompañamiento de Marlén Curiel-Ferman. Pero esta no será la única actividad que realizará la escritora en su paso por la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026. Un libro sobre Estados Unidos El viernes 1 de mayo participará en la presentación del libro “Cinco miradas sobre Estados Unidos”, junto a Julián Herbert y Mauricio Sánchez en la Sala Julio Torri, una compilación de Mariana Enríquez con textos de Maya Angelou, Truman Capote, Michael Herr, Jack Kerouac y Charles Manson que, a consideración de esta escritora, representan al país del norte como concepto literario. “Nos lleva en viajes tanto introspectivos, como por carretera, personajes, varias ciudades, por las entrañas de Estados Unidos [...] Es un viaje distinto al que pensaríamos, es como observar las escenas, formas, todo lo que implica Estados Unidos, pensar a Estados Unidos”, compartió.

“Lo más sorprendente es que incluya a Charles Manson, esta gran y terrible figura, el asesino, que también representa a Estados Unidos. Es un libro increíble”, aseguró. El taller de talleres La escritora también impartirá un “Taller de talleres” donde compartirá una pedagogía que dista de las prácticas habituales que se manejan en los talleres literarios, mucho más verticales y violentas, en favor de estructuras horizontales y de acompañamiento. “Se trata de un taller para desaprender cómo hemos recibido y utilizar una manera feminista, pensar que lo personal es político y lo político es personal. Acompañar la escritura, que es importante, que es una manera de crear diálogos sobre temas que nos importan”, explicó sobre este espacio.