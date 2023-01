$!Investiga un siglo de historia de Latinoamérica, en palabras de estadounidenses

“Una de las cosas que más me llamó la atención es la diferencia en el significado del mismo concepto, manejándolo en México, en algún país de América Latina, o en Estados Unidos. Al que yo hago referencia en el libro es el concepto de raza, pero hay muchos otros”, contó.

Solano dejó en claro que se trata de “miradas diferentes” , y que no se propone ningún tipo de juicio al respecto. No son buenas o malas, o peores o mejores que las posturas que se tienen en la actualidad, sobre todo en lo que relativo a la visión estadounidense sobre América Latina.

“Para los estadounidenses el concepto de raza no tiene que ver necesariamente con la genética. Ellos hablan de una raza latina, por ejemplo. Estamos hablando de una raza latina, que no tiene ningún sentido para nosotros, porque ser latino es vivir en un país donde se habla un idioma derivado del latín. Ser latino no tiene que ver con raza, sino con la situación geográfica”, añadió.

La autora también ejemplificó con el concepto de populismo, el cual hace unos años, recordó, provocó un momento incómodo entre los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto cuando este último se refirió de forma peyorativa al asunto.

TE PUEDE INTERESAR: Muere la célebre dramaturga mexicana Luisa Josefina Hernández a los 94 años

“Obama hasta se molestó, y dijo que el populismo es darle a la gente lo que necesita, generar políticas públicas, etcétera. Dio una expresión que no tiene nada que ver con el significado que nosotros le damos al populismo”, mencionó.

Lucrecia Solano expandirá la información que plantea este libro en la presentación, donde también habrá ejemplares disponibles para su compra. Asimismo, este se puede adquirir a través de Amazon.