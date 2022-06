$!Kuxul Pok’: La marca que reivindica el trabajo de las artesanas tzotzil

Las obras de los artesanos mexicanos siempre están en riesgo. Aún no hay la suficiente protección legal contra robo, plagio o la simple poca paga por su trabajo, pero son los esfuerzos colectivos los que han hecho frente a estas problemáticas.

“Es muy importante, porque nos abre más las puertas, con otras fundaciones, embajadas. Hemos llegado a otros lugares. Estamos trabajando en dar a conocer la cultura de Chiapas y de México también. Buscamos avanzar este proyecto para que el trabajo de las compañeras artesanas sea valorado”, comentó el maestro a VANGUARDIA respecto a la labor del proyecto, “al ser la voz de las compañeras y yo como artesano soy el portavoz de las compañeras. Muchas de ellas no hablan español y les ayudo a difundir sus trabajos”.

“Queremos dejar una gran historia para mi pueblo, que reconozcan a las compañeras y reconozcan quiénes son las artesanas. Esa es mi meta”, comentó, “este proyecto es independiente. Nosotros no queremos colaborar con grandes diseñadores, porque queremos proteger nuestro brocado. Es lo que hacemos y entiendo a los diseñadores, pero nosotros también tenemos talento, creamos el arte. Es lo que tratamos de proteger y es lo que buscamos. Nosotros mismos queremos dar a conocer el trabajo”.

“Desde que está viendo el proyecto están muy contentas con sus hermanas, con sus familias, porque antes no se valoraba su trabajo. Porque un huipil lleva cinco o seis meses de labor, y lo llevaban a vender y les pagan como dos mil pesos, entonces ahorita que están con este proyecto ha cambiado su vida y está muy contenta porque está luchando por sus compañeras, tocando las puertas en cada estado, en otros países también, a pesar de los sufrimientos que hemos tenido”, tradujo López a nombre de Eusebia, “Saltillo nos recibió con los brazos abiertos y la oportunidad de conocer a otros maestros. Fue una experiencia más que conocí y de lo que ya hemos viajado y visitado estoy muy contenta”.

Sobre la experiencia de haber conocido a la comunidad de artesanos saltillenses, así como al sarape, el diseñador concluyó que “voy a viajar muy contento porque conocí otras personas, otros grandes maestros que están luchando, que están rescatando esa parte de la cultura en Saltillo. Ayer estuvimos hablando con el maestro Rubén Tamayo. Está muy padre su trabajo. He visto que muchos jóvenes ya no hacen el sarape y se está perdiendo, entonces el maestro está aprendiendo y está enseñando a sus hijos. Yo creo que Saltillo tiene una cultura muy impresionante, conocí personas, maestros, que están muy jóvenes y me llevo esa inspiración”.