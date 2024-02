La actriz Sylvia Vilchis se despide de los escenarios de Saltillo con la obra ‘El sueño del Coyote’

Este fin de semana concluyó en Teatro Garnica la temporada de la obra ‘El sueño del Coyote’ de Víctor Antero Flores, montaje con el que también Sylvia Vilchis se despide de su etapa como actriz y directora en Saltillo, ciudad que la acogió y donde hizo arte durante más de una década.

“Viví aquí 16 años y 14 los que estuve haciendo teatro”, comentó para VANGUARDIA la actriz y directora al término de una de las funciones de esta obra, donde interpreta a una mujer migrante que busca a su hijo, luego de haberlo perdido en una redada en el desierto, “ha sido toda una vida, he aprendido mucho en el teatro de Saltillo, he crecido mucho”:

“Creo que toda la experiencia teatral que he obtenido aquí me ha servido mucho porque al regresar a la Ciudad de México, gracias a Dios regreso con mucho trabajo, gracias al trabajo que hice aquí. Llegó allá haciendo teatro y la ventaja es que todo el teatro que hice aquí en Saltillo me respalda el trabajo que haré allá. Lo cual me parece super importante porque eso significa que el teatro de Saltillo es importante a nivel nacional”, agregó.