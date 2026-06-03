La herencia del surrealismo se hará presente en Xilitla con la exposición ‘Visionary voices’

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    La herencia del surrealismo se hará presente en Xilitla con la exposición ‘Visionary voices’

La exposición colectiva se enmarca en un proyecto independiente que busca generar diálogos sobre el arte místico, de conciencia junto a la obra de Leonora Carrington en San Luis Potosí

Este fin de semana Xilitla reunirá las voces del arte contemporáneo que están destacando en el llamado arte visionario, de conciencia o místico, junto a la obra surrealista que antecedió a muchas de estas propuestas.

La exposición “Visionary voices: echoes of inner worlds”, que se inaugura el 5 de junio en el Museo Leonora Carrington, “propone un encuentro entre arte, imaginación, espiritualidad y exploración interior, en diálogo directo con la atmósfera mística de Xilitla y la herencia surrealista que define a esta región de la Sierra Huasteca”.

“Vamos a tener conexión con el surrealismo, pero vamos a estar creando diálogo alrededor del arte visionario, el arte místico, el arte de conciencia, que es la temática que predomina en la curaduría”, explicó la gestora y curadora Lety Blanco a VANGUARDIA.

La propuesta busca también reconocer al surrealismo como una corriente viva, presente en la obra de artistas como Martina Hoffmann, Ashley Spero, Amanda Sage, Liba Waring Stambollion, Danielle Caners, Emma Watkinson, Alicia Ireland, Miktlan Kouatl, Benjamin Moss, Laura Leonello, LoWail y Carrie Ann Baade, además de Ismael Venegas, Genevieve Wood, Alexandra Tentiu, Hannah Yata, Steven Latta, Juan Noya, Mariana Kuroyama y Aloria Weaver,

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La exposición, que estará abierta al público hasta el 5 de julio, será acompañada el día sábado 5 de junio por una serie de actividades en el Museo Edward James, también en Xilitla, donde se profundizará en la relación de estos movimientos que reúnen el arte y lo místico.

Entre las actividades destacan la charla Heretic Knowledge: Intuition, Imagination, and the Painted World, impartida por Carrie Ann Baade, donde se explora la intuición como una forma de conocimiento creativo y subversivo dentro de la pintura contemporánea; así como la conferencia Visionary Lineage: A Living Current from Mysticism to Contemporary Visionary Art, presentada por Amanda Sage, quien reflexionará sobre la conexión histórica entre el misticismo, el surrealismo, el realismo fantástico y el arte visionario contemporáneo.

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Asimismo, Mario Alonso Oneiros dirigirá una activación colectiva centrada en el lenguaje simbólico de los sueños y su relación con la creación artística. Esta jornada se desarrollará entre desayunos colectivos, sesiones de diálogo, experiencias inmersivas y encuentros comunitarios en espacios como Cervecería James Hotel & Spa.

Para más información se pueden consultar las redes y sitio web oficial de Visionary Voices MX.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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