$!La herencia del surrealismo se hará presente en Xilitla con la exposición ‘Visionary voices’

Este fin de semana Xilitla reunirá las voces del arte contemporáneo que están destacando en el llamado arte visionario, de conciencia o místico, junto a la obra surrealista que antecedió a muchas de estas propuestas. La exposición “Visionary voices: echoes of inner worlds”, que se inaugura el 5 de junio en el Museo Leonora Carrington, “propone un encuentro entre arte, imaginación, espiritualidad y exploración interior, en diálogo directo con la atmósfera mística de Xilitla y la herencia surrealista que define a esta región de la Sierra Huasteca”.

“Vamos a tener conexión con el surrealismo, pero vamos a estar creando diálogo alrededor del arte visionario, el arte místico, el arte de conciencia, que es la temática que predomina en la curaduría”, explicó la gestora y curadora Lety Blanco a VANGUARDIA. La propuesta busca también reconocer al surrealismo como una corriente viva, presente en la obra de artistas como Martina Hoffmann, Ashley Spero, Amanda Sage, Liba Waring Stambollion, Danielle Caners, Emma Watkinson, Alicia Ireland, Miktlan Kouatl, Benjamin Moss, Laura Leonello, LoWail y Carrie Ann Baade, además de Ismael Venegas, Genevieve Wood, Alexandra Tentiu, Hannah Yata, Steven Latta, Juan Noya, Mariana Kuroyama y Aloria Weaver,

La exposición, que estará abierta al público hasta el 5 de julio, será acompañada el día sábado 5 de junio por una serie de actividades en el Museo Edward James, también en Xilitla, donde se profundizará en la relación de estos movimientos que reúnen el arte y lo místico. Entre las actividades destacan la charla Heretic Knowledge: Intuition, Imagination, and the Painted World, impartida por Carrie Ann Baade, donde se explora la intuición como una forma de conocimiento creativo y subversivo dentro de la pintura contemporánea; así como la conferencia Visionary Lineage: A Living Current from Mysticism to Contemporary Visionary Art, presentada por Amanda Sage, quien reflexionará sobre la conexión histórica entre el misticismo, el surrealismo, el realismo fantástico y el arte visionario contemporáneo.

Asimismo, Mario Alonso Oneiros dirigirá una activación colectiva centrada en el lenguaje simbólico de los sueños y su relación con la creación artística. Esta jornada se desarrollará entre desayunos colectivos, sesiones de diálogo, experiencias inmersivas y encuentros comunitarios en espacios como Cervecería James Hotel & Spa. Para más información se pueden consultar las redes y sitio web oficial de Visionary Voices MX.

Publicidad