$!La Muerte cantará en Saltillo: Invitan a espectáculo musical por el Día de Muertos

Un espectáculo que se está volviendo tradición en los escenarios de Saltillo cada otoño es “Cantaba la Muerte”, un concierto donde clásicos de la música mexicana son interpretados por una huesuda cantante. A cargo de la soprano Claudia Gutiérrez, este evento le ha dado otra vida a las festividades del Día de Muertos desde hace varios años y este 2026 no será la excepción, con dos funciones únicas y totalmente gratuitas para el público saltillense. La primera cita será este lunes a las 21:00 horas en la explanada del Parque Las Maravillas, como parte del cierre de las actividades del Magno Altar, una ofrenda monumental que durante tres días iluminó un camino para los fieles difuntos de la comunidad.

La segunda presentación se llevará a cabo este martes 3 de noviembre en Paseo Capital, en punto de las 20:00 horas, ambas ocasiones acompañada por una banda de músicos invitados que harán sonar el estilo nacional. La velada funciona como un performance músico-teatral, donde la también actriz interpreta a la “Muerte”, quien llevará al público a través de un recorrido muy especial que ha ido evolucionando con el paso de los años. Originalmente un recital donde Gutiérrez encarnaba a la ya conocida Catrina, ese personaje creado por José Guadalupe Posada e inmortalizado por Diego Rivera en un mural, pero con el tiempo el personaje se convirtió en la encarnación literal de la muerte.

“A través de las canciones va tejiendo un discurso que tiene que ver con la muerte, con la vida, con los vínculos que tenemos con los demás, las pérdidas”, explicó la cantante en una entrevista con VANGUARDIA en 2025, a propósito de una presentación con arreglos sinfónicos de su repertorio. Así ha recorrido distintos escenarios desde Foro Amapola hasta el Museo de las Aves de México, interpretando temas como “Vasija de Barro”, “La llorona”, “La bruja”, “La martiniana” y “Nuestro juramento”. En este tiempo también ha colaborado con músicos como Salvador Arciniega y Arody García, además de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, quien realizó la versión sinfónica en 2025, el cual se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Sobre esta función escribió el crítico Eliézer Jáuregui para este medio que “el histrionismo cuidado y balanceado de Gutiérrez, aunado a su calidad vocal, realzó la idea central [...] Que la música y la alegría ejerzan su poder de mantener viva la memoria de un ser amado que partió de esta vida. Ahora la “Muerte” volverá a cantar estos clásicos de la música vernácula nacional, como una de las últimas actividades del Festival Ánimas del Desierto, con la que el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo conmemora el Día de Muertos en la ciudad.