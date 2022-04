$!La música que nos acompaña a diario: El jazz se inquieta y crece en Saltillo

“Cuando notamos que la comunidad de músicos en Saltillo estaba creciendo, pensamos en arriesgarnos, comenzamos a convocar personas, amigos, conocidos y fue de esta manera que se constituyó Saltillo Big Band. Creo que el público saltillense ha respondido de una manera muy favorable al jazz en la ciudad, yo recuerdo uno de nuestros primeros conciertos en la alameda, la gente aún no sabía quienes éramos, pero al iniciar poco a poco se fue llenando, ya al final la explanada estaba totalmente llena”, compartieron en entrevista con VANGUARDIA Martín Delgado, Héctor Zárate, Noel Cortés y Maximiliano Díaz, integrantes de la Saltillo Big Band.

“Esta resistencia hacia el jazz se da muchas veces porque no se conoce o no se sabe que es jazz, siendo que este género siempre se encuentra presente en nuestra vida diaria. Lo que queremos nosotros como organización es llevar el jazz a las personas, porque es un género que está presente constantemente en nuestra vida cotidiana y muchos lo escuchamos y nos gusta, pero sin saber que es jazz”, mencionó Zárate, cuya trayectoria lo ha llevado a figuras a nivel nacional, al grado de que su nombre aparece en el “Atlas del jazz en México”.

A pesar de que entre los músicos locales y el público afín ha incrementado el gusto por estas propuestas, aún existe la percepción de que en la generalidad las audiencias no comprenden o rechazan hasta cierto punto este sonido.

El jazz en Saltillo se está abriendo camino gracias a todos estos artistas que están haciendo una labor de difusión importante para que el jazz tenga un espacio en la ciudad y que a la par se reconozca a los músicos locales, se formen músicos profesionales y también se les apoye económicamente, algo que hasta ahora no ha sucedido.

A la par de que no se cuenta con el apoyo económico, los integrantes de la Saltillo Big Band, opinan que al estar alejados de la capital del país ser jazzista se vuelve más complejo. “Hace un tiempo cuando estuve de gira por algunos lugares de aquí del norte, como Monterrey, Durango, en todos lados encontramos músicos como nosotros y ciudades que estamos muy lejos del centro cultural del país que es Ciudad de México. Una vez un periodista me dijo que como era posible que haya estado tocando en tantas partes del mundo, si solo había tocado dos veces en Ciudad de México y yo dije, espera, si Ciudad de México no es el centro del mundo, en el norte también hacemos cosas chidas”, concluyó Zárate

Y como no son lo únicos que aman a este género, y están seguros que cada vez más gente quiere escucharlo, este sábado conmemorarán tan especial día con el Festival de Jazz en Saltillo, el cual tendrá lugar en la Plaza Nueva Tlaxcala y contará con la participación de Sax Squad, que abrirá la tarde a las 17:00 horas, seguidos de Experimentrio +1 media hora después y Rossy Garza a las 18:00 horas. En punto de las 18:30 horas subirá Jazz 3:14 y la Saltillo Big Band cerrará el evento a las 19:00 horas.