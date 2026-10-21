$!La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Opera de Saltillo se unirán en concierto en la Catedral

La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) presentará su octavo concierto de temporada de la mano de la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA), reuniendo el talento musical que ha fomentado el Instituto Municipal de Cultura a través de estos proyectos. Será la Catedral de la ciudad donde se realizará esta unión bajo la batuta de Alejandro Reyes-Valdés y un programa que hará resonar en este templo dos de las obras de carácter más destacadas del repertorio: el Stabat Mater de Vivaldi y la Missa In Angustiis de Haydn (también conocida como la Misa Lord Nelson).

El evento, que se enmarca en el Festival Ánimas del Desierto, se llevará a cabo este viernes 23 de octubre en punto de las 20:00 horas, con la participación solista del contratenor Luis Pérez Karo, integrante de la COSA, cuya voz brillará junto a la obra de Vivaldi. Sobre la presencia de un contratenor en el concierto destacaron que se trata de “una de las voces masculinas más singulares de la música vocal: un registro extraordinariamente agudo, cercano en tesitura al de una contralto, que recuperó durante el siglo XX un papel fundamental en la interpretación del repertorio barroco”.

La obra de Vivaldi, escrita en 1712, parte de un poema de Jacopone da Todi escrito en el siglo 13, el cual contempla el dolor de la Virgen María al pie de la cruz donde su hijo acaba de ser sacrificado. La segunda obra de la noche será la Misa Lord Nelson de Haydn, compuesta en 1798, considerada por muchos como una de las obras más importantes del autor austriaco. Su nombre original se debe al contexto particularmente bélico en que se creó, con la expansión napoleónica en su auge, de ahí la “angustia” de su título. Su apodo llegó como un reconocimiento al almirante Horatio Nelson, quien derrotó a la armada francesa en la Batalla del Nilo en agosto de ese año, deteniendo el avance francés en el Mediterráneo y recuperando el poderío británico.

“La obra parte de una atmósfera de tensión y oscuridad para avanzar hacia momentos de enorme fuerza, luminosidad y celebración”, explica la OMSA en un comunicado de prensa. Para esta interpretación, además del coro, se incorporarán seis solistas de la COSA, para “desplegar toda la dimensión vocal e instrumental de una de las grandes misas de Haydn”. El concierto es de entrada gratuita, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con antelación a la función, que iniciará en punto de las 20:00 horas este viernes 23 de octubre en la Catedral de Saltillo.

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