Desde que el término “sustentable” se utilizó en 1987 en el Informe Nuestro Futuro Común de la Organización de las Naciones Unidas para describir cómo el desarrollo económico debía replantearse y considerar los altos costos ambientales, se ha convertido en el aderezo de todos los discursos, planes, programas, temas, agendas de gobiernos, empresas, organizaciones civiles, incluso elemento fundamental de la mercadotecnia.

En una clara pero compleja descripción, desarrollo sustentable significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Todo un reto traducir esta gran aspiración a acciones, más aún en el ámbito local y con impacto real, medible y visible para los ciudadanos. Se me viene a la cabeza esto, dado que, cada día que paso por el supermercado Walmart, inaugurado hace casi un año en Saltillo, veo su estacionamiento lleno de árboles secos que transmiten un desolador panorama nada cercano a un compromiso ambiental, muy lejos de contribuir a la sustentabilidad.

Cuando estaba en proceso de construcción no había señas de que su estacionamiento tuviera considerado arbolado y aún cuando su proyecto arquitectónico cumplía con los reglamentos de desarrollo urbano en cuanto a zonas de permeabilidad, una enorme plancha de concreto ya estaba fraguando a días de su inauguración. Llegó entonces una observación ciudadana a través de la agenda ambiental: ¿No van a poner árboles en el estacionamiento?, la respuesta fue inmediata, ¡sí claro! y en un par de días había maquinaria rompiendo el concreto y plantando grandes árboles adultos. Se colocaron alrededor de 90 plantas entre árboles, cactáceas y palmas, aunque las jardineras fueron rellenas de cascajo, no se consideró vegetación secundaria y no era visible el riego, hubo respuesta y acción a la petición ciudadana.

Lamentablemente, a casi un año, el estacionamiento de Walmart luce desolador, gris y plano, con el 90% de los árboles secos, algunos casi cayendo, con hierbas silvestres en las jardineras, sin cuidado alguno. Contrasta fuertemente con su competencia directa ubicada a unos metros, HEB, que tiene una mayor presencia de arbolado y una zona de jardín que además de sus beneficios ambientales da una mejor mejor imagen para la ciudad y, me atrevo a asegurar que, indirectamente, atrae clientes.

Esto me parece incongruente, porque el corporativo multinacional de Walmart, en su estrategia global cuenta con un proyecto y compromiso ambiental de alto nivel. Textualmente expresa en su página “Aspiramos a convertirnos en una Empresa Regenerativa en donde la naturaleza y la humanidad están al centro de nuestras prácticas de negocio. La sustentabilidad es un pilar estratégico para generar valor ambiental y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica. Para lograrlo, nuestra estrategia de sustentabilidad se enfoca en 3 prioridades: Mitigar el cambio climático, fomentar una economía circular y proteger, conservar y restaurar el capital natural”. Cuenta con una elaborada y completa propuesta de mitigación del cambio climático con una ambiciosa meta de Cero Emisiones para 2040, sin depender del uso de compensaciones de carbono. Entre sus acciones describe uso de energías alternativas, sistemas de enfriamiento eficiente, electrificación de su flotilla logística, etc.

Walmart (y todos los supermercados y plazas comerciales) ¡sus estacionamientos son islas de calor urbano! alteran el microclima local y contribuyen al calentamiento local y global. Necesitamos innovación en los espacios de estacionamiento con arbolado y vegetación de la región que contribuya a generar sombra, permeabilidad, mejor imagen urbana y espacios que nos recuerden el contacto con la naturaleza. También necesitamos reformas en leyes y reglamentos que incorporen las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura verde como elementos fundamentales del diseño y construcción de proyectos urbanos. El compromiso ambiental debe estar aterrizado a los hábitos y acciones locales y cotidianos, donde todos tengamos corresponsabilidad.