Más grande que nunca: Súmate al Magno Altar del Parque Las Maravillas con fotos, velas y flores

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    Más grande que nunca: Súmate al Magno Altar del Parque Las Maravillas con fotos, velas y flores

Del 31 de octubre al 2 de noviembre se podrá visitar esta ofrenda monumental a nuestros seres queridos. La colecta de veladoras en vaso limonero, macetas de cempasúchil y fotos de los fieles difuntos ya inició

La escalinata del Parque Las Maravillas volverá a convertirse en un sendero para rendirle homenaje a nuestros fieles difuntos con la edición 2026 del Magno Altar, un esfuerzo ciudadano que este año se expande.

Los más de 5 mil 200 metros cuadrados, en 304 escalones, del que bien podría ser el altar de muertos más grande de México ahora serán más, pues el portal al inframundo llegará hasta la fuente principal del parque, dando espacio a más asociaciones e instituciones y, por supuesto, a las personas que llevan las imágenes de sus familiares.

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En rueda de prensa la chef Ivonne Orozco, fundadora y coordinadora de esta instalación, recalcó el valor del esfuerzo colectivo “y desinteresado” que hace posible desde hace cuatro años esta labor, reiterando la invitación a sumarse una vez más.

Ya está abierta la colecta de veladoras en vaso limonero y macetas de cempasúchil en el Museo del Desierto y el restaurante Las Delicias de mi General, así como las fotocopias —no fotografías originales— de los fieles difuntos a los que estará dedicado este altar.

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“La energía que se maneja dentro del altar es sumamente maravillosa, porque se junta la generosidad, la espiritualidad, el ritual, el compañerismo que hacemos entre todos los que estamos aquí sentados y la sociedad civil”, compartió Orozco, quien estuvo acompañada por Juan Ramón Cárdenas, presidente del Patronato del Parques Las Maravillas, Arturo González, director del Museo del Desierto y autoridades del Ayuntamiento de Saltillo y el Gobierno del Estado de Coahuila.

Arte Monumental

Como cada año habrá una obra de arte de grandes dimensiones a cargo de un artista invitado, y en este caso será Paulina González y el estudio y galería Palú de Torreón. Se trata de una escultura de más de 4 metros de alto realizada en acero inoxidable, por medio de placas que generarán trucos visuales para los espectadores.

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La pieza fue posible gracias al patrocinio de José Ángel Carrillo, fundador de Bosque Secreto, espacio que a su vez se suma a otras organizaciones como VANGUARDIA, Funerales Martínez, Fundación Dharma, Hotel Colonial San Miguel, Vaqueros del Desierto y más, que se encargarán de segmentos específicos del altar.

Eventos para toda la familia

La inauguración del altar será el sábado 31 de octubre, en un evento donde se presentará la danza tlaxcalteca del Señor de la Misericordia. Además, durante ese fin de semana también estarán más de 100 niños del coro del Instituto Humanista, quienes abrirán el concierto de Azalea Go.

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El programa incluye una presentación de la Tuna Femenil, la Banda de Música del Estado de Coahuila y la cantante Claudia Gutiérrez con su espectáculo “Cantaba la Muerte”, además de otras sorpresas que darán a conocer en su momento.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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