‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather

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    ‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather
    El excampeón de peso pesado aseguró que le gustaría enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. durante una entrevista con Piers Morgan. VANGUARDIA/ARCHIVO

Mike Tyson quiere enfrentar a Floyd Mayweather y volver al ring. El excampeón recordó su derrota ante Jake Paul y habló de un posible combate

El excampeón mundial de peso pesado Mike Tyson volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de regresar al boxeo para enfrentar a Floyd Mayweather Jr., uno de los nombres más reconocidos de este deporte y quien se retiró del boxeo profesional con un récord invicto.

Durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, para el programa Piers Morgan Uncensored, Tyson aseguró que le gustaría protagonizar el combate, pese a que anteriormente se había mostrado poco convencido de volver a competir.

“No lo creo. No lo creo. Aunque me gustaría pelear con Floyd”, respondió cuando le preguntaron si contemplaba regresar al ring.

El estadounidense también señaló que el interés no sería únicamente suyo. Según relató, ambos han hablado sobre la posibilidad de enfrentarse, aunque no confirmó que exista un acuerdo formal para organizar la pelea.

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“Lo vi por ahí un día. Nos abrazamos, pero él sabe que ambos queremos hacer lo que queremos hacer. Hablamos de ello”, explicó sobre un encuentro reciente con Mayweather.

Cuando Morgan le preguntó quién ganaría en un eventual enfrentamiento, Tyson respondió con una frase contundente: “Sabes que le voy a patear el trasero”.

TYSON RECUERDA SU PELEA CONTRA JAKE PAUL

Durante la conversación, Morgan también le preguntó por su combate contra el influencer y boxeador Jake Paul, celebrado el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Paul, entonces de 27 años, derrotó a Tyson, de 58, por decisión unánime después de ocho asaltos de dos minutos. El enfrentamiento generó una enorme expectativa internacional, aunque la actuación del excampeón quedó lejos de sus mejores años.

Al recordar la experiencia, Tyson admitió que terminó con fuertes dolores físicos y cuestionó la decisión de haber aceptado la pelea.

“Te lo digo desde el alma: me desperté a la mañana siguiente y estaba muy adolorido. Dije: ‘¿Para qué demonios hice eso?’”, relató entre risas.

El exboxeador contó que se hizo la misma pregunta al terminar el combate y que incluso se lo comentó a su esposa.

“Eso fue lo primero que le dije a mi esposa. Le dije: ‘Cariño, ¿para qué demonios hice eso? ¿Qué, estoy loco?’”.

Sobre si el dinero fue el principal motivo para aceptar el enfrentamiento, Tyson respondió que no estaba seguro de sus razones y reconoció que su familia habría estado bien sin ese ingreso.

EL LEGADO DE IRON MIKE EN EL BOXEO

La carrera profesional de Tyson comenzó en 1985 y lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de los pesos pesados. El 22 de noviembre de 1986, con apenas 20 años y cuatro meses, noqueó a Trevor Berbick en el segundo asalto y conquistó el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con ese triunfo, se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, una marca que permanece como uno de los hitos de su trayectoria.

Su carrera también estuvo marcada por victorias contundentes, derrotas inesperadas y episodios polémicos que trascendieron el deporte.

Entre los momentos más recordados figuran su victoria por nocaut sobre Larry Holmes en 1988 y la derrota ante James Buster Douglas en Tokio, en 1990, cuando perdió su invicto.

En 1997 protagonizó otro episodio que marcó su trayectoria al ser descalificado durante la revancha contra Evander Holyfield, después de morderle una oreja.

DATOS CURIOSOS SOBRE MIKE TYSON

· Récord profesional: 50 victorias y seis derrotas, con 44 triunfos por nocaut.

· Inicio explosivo: ganó sus primeras 19 peleas profesionales por nocaut; 12 terminaron en el primer asalto.

· Campeón histórico: conquistó el título mundial de peso pesado con 20 años y cuatro meses.

· Derrota ante Jake Paul: ocurrió el 15 de noviembre de 2024, en un combate pactado a ocho rounds de dos minutos.

· Floyd Mayweather: se retiró del boxeo profesional con un récord de 50 victorias y ninguna derrota.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mike-tyson-pierde-ante-jake-paul-en-una-pelea-para-el-olvido-BG14030166

Aunque Tyson manifestó su interés en enfrentar a Mayweather, sus declaraciones no confirman que el combate esté cerrado ni que exista una fecha para su realización. Por ahora, el posible enfrentamiento permanece como una opción mencionada por ambos exboxeadores.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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