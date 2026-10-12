Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Un nuevo Frente Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el huracán Simón frente a las costas de Nayarit y Jalisco, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de 90 a 100 km/h en la costa de Jalisco, disminuyendo durante el día; así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Sinaloa (sur) y Nayarit; además de oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Jalisco, disminuyendo durante el día; y de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Por otra parte, el desplazamiento del frente frío 2 sobre Baja California, originará lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste del país, además de vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Sonora. Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical 43 sobre el sureste mexicano, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en zonas del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Para el día martes, Simón como tormenta tropical, se estaría aproximando a la costa sur de Sinaloa, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro), viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en dicho estado. En el resto del periodo de pronóstico el ciclón tropical se estará debilitando sobre Sinaloa, y sus remanentes originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del norte de México y vientos fuertes en la mencionada región.

El frente frío 2, el cual recorrerá lentamente el noroeste y norte del país en interacción con un canal de baja presión, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste y norte del país, fuertes rachas de viento y un ligero descenso de la temperatura en las citadas regiones. Para finalizar, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, divergencia en altura, una circulación ciclónica en niveles altos, vaguada en niveles altos de la atmósfera y el desplazamiento de la onda tropical 43 sobre el Pacífico sur mexicano, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la citada península.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 17 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 31 y una mínima de 18 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste), Sinaloa (sur), Nayarit (costa y oeste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h: costas de Jalisco disminuyendo durante el día. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: costas de Sinaloa (sur) y Nayarit. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Sonora. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Baja California Sur; así como en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Jalisco, disminuyendo durante el día. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.