$!UdeG exige esclarecer detención de estudiantes tras protesta por agua en Jalisco

La Universidad de Guadalajara (UdeG) exigió esclarecer los hechos ocurridos durante la manifestación por el abastecimiento y la calidad del agua realizada este domingo frente a Casa Jalisco, luego de reportar la detención de tres estudiantes, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD). La institución informó que estableció comunicación con las autoridades para conocer la situación de sus estudiantes, garantizar su integridad y gestionar su liberación. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que seis personas detenidas durante la movilización fueron puestas en libertad, aunque continuarán bajo investigación.

En un comunicado, la UdeG reconoció las demandas ciudadanas relacionadas con el suministro de agua y pidió que se esclarezcan los acontecimientos registrados durante la protesta. “La Universidad Guadalajara reconoce la legítima preocupación de miles de jaliscienses que hoy se manifestaron para exigir soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua en nuestra ciudad”, señaló.

La institución agregó que recibió reportes sobre tres estudiantes detenidos, entre ellos dos del CUAAD, cuyos nombres y situación jurídica no había detallado en ese primer pronunciamiento. “Ante los acontecimientos registrados durante la manifestación de este domingo, hacemos un llamado a que se esclarezcan los hechos y a que se garantice la integridad de las personas detenidas”, expresó.

FISCALÍA DE JALISCO LIBERA A SEIS PERSONAS DETENIDAS La Fiscalía de Jalisco informó que seis personas detenidas durante la movilización por agua limpia fueron puestas en libertad por determinación del agente del Ministerio Público, con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las personas identificadas por la dependencia son Verónica Nayeli “N”, Iván “N”, Marisol “N”, María Fernanda “N”, Xalli Yenelli “N” y Alejandra “N”. Aunque pudieron regresar a sus domicilios, las investigaciones en su contra continuarán sin que permanezcan en prisión preventiva.

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos por los que fueron puestas a disposición de las autoridades son ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. La dependencia también informó que Adriana María Emilia “N”, Adriana Gabriela “N”, Daniela “N” y Laura Montserrat “N” serían puestas en libertad en las horas siguientes bajo los mismos términos, mientras continúan las investigaciones.

UDEG DARÁ SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DE SUS ESTUDIANTES La Universidad de Guadalajara afirmó que mantendrá el seguimiento de los casos y reiteró su disposición para contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. “Nuestra institución está dando seguimiento puntual a la situación de nuestras estudiantes”, indicó en el comunicado. También sostuvo que las demandas ciudadanas deben ser escuchadas y atendidas, y que la institución continuará poniendo sus capacidades científicas y técnicas al servicio de la población jalisciense. Hasta el momento, la información proporcionada por la universidad no permite establecer si las tres personas estudiantes que reportó inicialmente se encuentran entre las seis liberadas por la Fiscalía. PROTESTA POR AGUA TERMINÓ EN ENFRENTAMIENTOS FRENTE A CASA JALISCO La movilización se realizó la tarde del domingo y reunió a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que exigieron soluciones a los problemas de calidad del agua que llega a sus hogares, descrita por los inconformes como de color “chocolate”. La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Durante la protesta, los manifestantes derribaron las vallas instaladas alrededor del recinto y posteriormente se registraron enfrentamientos con elementos policiales. De acuerdo con los reportes proporcionados, los policías utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y dispositivos de dispersión, incluidas bombas aturdidoras. El Gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad, y 31 civiles que recibieron atención médica. Las autoridades atribuyeron los actos violentos a un grupo de alrededor de 400 personas que, según su versión, eran ajenas a la protesta y comenzaron las agresiones después del mediodía, tras un tramo inicial de marcha pacífica. Por su parte, los organizadores reportaron más de 42 detenciones y denunciaron presuntos arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza, según información publicada por Proceso.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ABRE 41 ACTAS DE INVESTIGACIÓN Tras los enfrentamientos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares para procurar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas. La intervención de la Comisión se suma a las investigaciones ministeriales que continúan por los hechos registrados frente a Casa Jalisco. Mientras tanto, la UdeG reiteró su exigencia de esclarecer lo ocurrido y garantizar la integridad de las personas detenidas, en tanto las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación correspondientes.

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