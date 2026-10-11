¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

La viralidad en redes sociales y en páginas o grupos de venta ha dado a las muñecas una popularidad inigualable, sobre todo a aquellas piezas únicas que, con el paso del tiempo, serán recordadas por el detalle y la pasión con que fueron creadas. Tal es el caso de la línea Barbie Día de Muertos Signature, de la famosa marca Mattel. Para 2026, Barbie eligió una vez más presentar su muñeca prémium como un homenaje a la tradicional Catrina de la cultura mexicana y a la celebración del 2 de noviembre. De acuerdo con una entrevista publicada por El Universal, su diseño, con una silueta elegante y un vestuario sobrio, enaltece una de las celebraciones mexicanas más trascendentales.

¿CÓMO ES EL LOOK DE LA NUEVA BARBIE DÍA DE MUERTOS PREMIUM? Rafael Álvarez, director de marketing de la categoría de muñecas de Mattel Latinoamérica, señaló durante la presentación que “hay colecciones que nacen para acompañar una temporada y hay otras que con el tiempo se convierten en parte de la conversación y de las tradiciones que las inspiran”. Esa es la idea que da origen a la Barbie premium de Día de Muertos 2026. En los últimos siete años, esta muñeca ha explorado diferentes expresiones de la conmemoración, mostrando respeto y orgullo por sus raíces. La nueva Barbie rinde homenaje a La Catrina, uno de los símbolos inconfundibles de México. Al respecto, Álvarez añadió: “Es una pieza que requirió un enorme trabajo creativo y una profunda visión de nuestra cultura”.

Retomando diversos elementos del personaje creado por José Guadalupe Posada, su look se distingue por una estética inspirada en finales del siglo XIX y principios del XX, con sombreros amplios, siluetas sofisticadas, encajes y detalles ornamentales que evocan la elegancia de la época, reinterpretada desde una perspectiva contemporánea y coleccionable. De pies a cabeza, la muñeca transforma la imagen de la calavera en una declaración de moda que permite apreciar la muerte desde la belleza.

En la parte superior luce un diseño de huesos sobre el pecho, acompañado de una aplicación de encaje blanco en el cuello y una caída estilo peplum. Este detalle le confiere una imagen imponente y teatral. Por su parte, la falda se caracteriza por su gran volumen, con paneles enmarcados por flores en tonalidades anaranjadas y rosas, así como estampados de calaveras de estilo caricaturesco.

ARTE Y JUGUETE Entre sus accesorios destaca el sombrero, una pieza ornamentada con flores amarillas y encaje negro en los bordes. Además, retoma la iconografía original de La Catrina y aporta a Barbie una interpretación que combina alta moda, elegancia y dramatismo. Sin duda, cada elemento refuerza la conexión entre la tradición mexicana, el arte gráfico y el diseño moderno, lo que convierte a esta muñeca en una edición especial para los amantes de las piezas Signature de la marca.