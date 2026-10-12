Detienen en Tabasco a ‘El Cabra’, presunto líder de la Mara 18 buscado en El Salvador

Óscar Ariel “N”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco. El hombre cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo, informó este día el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A través de sus cuentas oficiales, el funcionario dio a conocer que la detención fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales. En su publicación, García Harfuch identificó al detenido con el alias de “El Cabra” y señaló que es un objetivo prioritario para las autoridades de El Salvador.

DETIENEN EN VILLAHERMOSA A PRESUNTO LÍDER DE LA MARA 18 De acuerdo con el secretario, el arresto se concretó mediante la colaboración entre autoridades mexicanas y salvadoreñas, que intercambiaron información para localizar al presunto integrante de la organización criminal. “En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel ‘N’, alias ‘El Cabra’, identificado como uno de los líderes de la organización criminal ‘Mara 18’ y objetivo de las autoridades de El Salvador”, publicó. García Harfuch agregó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, además de delitos sexuales y narcomenudeo. Los señalamientos corresponden a las investigaciones de las autoridades que lo buscan. El funcionario también agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información y reconoció la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, así como de las autoridades estatales para concretar la captura.

¿CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE ‘EL CABRERA’ EN TABASCO? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la captura se realizó durante recorridos de seguridad y vigilancia en Villahermosa, como parte del reforzamiento de la seguridad en Tabasco. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Según el comunicado conjunto, los agentes identificaron y detuvieron a Óscar “N”, señalado como líder de una organización criminal vinculada con homicidios y narcomenudeo en El Salvador. Durante la intervención, las autoridades aseguraron dosis de marihuana. Al detenido le informaron sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios asegurados. La SSPC indicó que se realizarían las gestiones legales correspondientes para su entrega a las autoridades salvadoreñas que lo requieren. ¿POR QUÉ BUSCABAN A ‘EL CABRERA’ EN EL SALVADOR? De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Óscar Ariel “N” cuenta con una orden de captura judicial vigente por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, emitida por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado del departamento de Santa Ana, en El Salvador. García Harfuch señaló que las autoridades salvadoreñas lo consideran un objetivo prioritario. La publicación del funcionario también indicó que existe una orden de aprehensión internacional relacionada con su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo. Las autoridades mexicanas no detallaron en el comunicado la fecha en que se habría emitido la orden internacional ni el procedimiento y plazo previstos para concretar la entrega del detenido a El Salvador. MARA 18, ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON PRESENCIA EN CENTROAMÉRICA La Mara 18, también conocida como Barrio 18 o Calle 18, surgió como una pandilla callejera vinculada con comunidades latinoamericanas en Estados Unidos y posteriormente extendió su presencia a países de Centroamérica, entre ellos El Salvador, Honduras y Guatemala. La organización mantiene una rivalidad histórica con la Mara Salvatrucha (MS-13). Con el paso del tiempo, ambas agrupaciones desarrollaron presencia en distintos territorios de Centroamérica y han sido relacionadas con actividades delictivas por las autoridades de la región.

En El Salvador, la Mara 18 también experimentó divisiones internas. En 2005 surgió una facción conocida como los Revolucionarios, que se separó de otros integrantes de la organización, identificados posteriormente como Sureños. La detención de Óscar Ariel “N” en Tabasco se suma a las acciones de coordinación entre autoridades mexicanas y salvadoreñas para localizar a personas buscadas por presuntos delitos cometidos en ese país.