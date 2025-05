Mi dignidad no depende de lo que piensas tú que es mi realidad. No puedes ser juez de mi vida, ni yo de la tuya

Parece que es verdaderamente difícil vivir cara a nuestra realidad. Ayer leí un comentario que presentó una persona como una zambullida en la realidad, para otras mujeres. No creo que su comentario sea erróneo en sí, pero sí sé que nadie podemos marcar la realidad de otra persona. Entonces, me viene a la mente las tantas y tantas cosas que hacemos que a otras personas les parecen equivocadas, hasta vergonzosas. Vivir con dignidad es importante. La dignidad es un concepto que no hay que perder de vista al construir nuestro estilo de vida.

Y ¿Qué significa perder la dignidad? “Significa que una persona ha sido degradada o ha degradado su propio valor intrínseco, lo que puede afectar su capacidad para disfrutar de otros derechos humanos. Esto puede ocurrir a través de diversas acciones o situaciones, como la humillación, el menosprecio, la explotación, o incluso la comisión de actos indignos.” (Tomado de AI) ¿Cómo podemos determinar que esto ha sucedido? “Una persona pierde la dignidad si se deja utilizar por otros, y es instrumentalizada y menospreciada por los demás. También se pierde la dignidad al cometer actos indignos por ser viles y crueles.” Se define dañar la dignidad de otro como ”un delito que comete quien realiza acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de una persona por pertenecer a un grupo y por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen, su sexo, su orientación o identidad sexual, o por razones de género, enfermedad o discapacidad.

¿A qué voy con todo esto? Qué mi dignidad no depende de lo que tú crees que es mi realidad, y que al menospreciarme por algo que tú ves mal, tú me quitas mi dignidad. Es verdad que tal vez no vivo de una manera digna, pero es para mí descubrirlo, tanto el significado de la dignidad como lo que significa en mi vida. Si pido tu ayuda, adelante. Si no... Lo mejor que puedo hacer yo es agregar la dignidad a mis temas para terapia.