$!Obed Cortés crea la música del fuego: Compone banda sonora para el mediometraje ‘BURN’

“El hecho de que sea percusionista me hace abordar esta cuestión de expresión, que a veces en mi instrumento es limitado. Porque no tienes esta cuestión de tocar una nota y después seguir, como con las cuerdas, y de hecho en mi trabajo utilizado solo percusión y cuerda, además de coro, que es lo más primitivo que podamos encontrar”, expresó.

“Y ‘eres lo que comes’, y ser percusionista afecta mucho mi manera de abordar los ritmos, de abordar los compases. Que sí trato de romperlo, porque a veces esta expresividad en las cuerdas se debe abordar de forma distinta. Pero me ayuda el hecho de que también sé tocar piano y otros instrumentos y no abordarlo meramente de una manera percusiva”, agregó.

“Me ayudó que Alfredo también cambió el concepto a que no es una película con música y ya, que tengamos texto habla mucho de esto. Y otra vez, se repite una cuestión simbólica, esta cuestión del fuego y cómo no solo quema, sino también es transformación, el fuego es convertir algo en otra cosa [...] No es solo una cuestión del cuidado del planeta, del cuidado de nuestra casa, cómo podemos transformar esto, que ya nos estamos acabando, y cómo podemos convertirlo en algo positivo y la música va por ahí, de cosas que tal vez sientes que ya las has vivido o escuchado pero transformados de una manera que las puedas tener presentes”, añadió.

La banda sonora de “BURN” se grabó con la colaboración de la Orquesta Filarmónica del Desierto y el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo. Además cuenta con una intervención del maestro y organista Eliézer Jáuregui en el órgano de la Catedral de Saltillo. Su estreno está programado para el otoño de este año.