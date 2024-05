Millones de cigarras emergen en el semidesierto coahuilense

Ya para finales de mayo, solo unas cuantas chicharras se oyen ocasionalmente mientras en el suelo los cadáveres yacen por miles o quizás por millones a la deriva del viento. En este tiempo, l as serpientes y lagartijas suelen estar muy gordas, así también las aves y roedores. Además, el aporte de nutrientes que dejan los cuerpos de las cigarras en el suelo es fundamental para las generaciones de plantas por venir.

En Coahuila existen once especies de chicharras o cigarras de la familia Cicadidae. Rara vez se mezclan entre sí. Cada individuo y cada especie tiene su frecuencia de sonido, aunque nos parezca igual a los humanos. Increíblemente, las hembras son sordas y solo sienten las vibraciones a través de su cuerpo y alas cuando el macho les está llamando. Una vez terminada la cópula, el macho cae muerto, mientras la hembra deposita su hueva en los arbustos y también muere.

Las culturas del semidesierto adoraron a las chicharras al considerarlas como símbolos de la eternidad. Por su parte, las culturas actuales le han dedicado uncluso una canción vernácula mexicana, que dice, entre sus coplas: “ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte”.