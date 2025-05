Laura Baeza plasma dos voces de las víctimas de la violencia de género en nueva novela

“No quería un narrador único, la historia es de Lucero, pero sentía que si me enfocaba en ese punto de vista me perdía de muchas cosas. Pensé que podía hacer un juego de contrastes. Todo lo que sabemos de la forma en la que operan estos chicos que las mantienen cautivas lo sabemos por Lucero, pero también necesitaba la versión de las víctimas que se quedan fuera, que son los padres, las personas que comienzan las búsquedas, las personas que reciben el no de las autoridades, todo eso. Creo que me hubiera privado de mucho si no usaba otra voz”, expresó.

La otra voz que complementa la novela es la de Dolores, madre de una hija desaparecida. Pero contrario a lo que parecería una decisión obvia, ella es madre de Nancy, amiga de Lucero y que también fue secuestrada. Baeza asegura que esta decisión la tomó para contar con personajes opuestos en personalidad, que ampliaran el espectro narrativo al hablar de dos familias, dos contextos y dos orígenes muy distintos, pero inmersos en la misma problemática.

“Las dos son personajes sumamente introspectivos, porque a pesar de que hablan no pueden hacerlo libremente, hablan siempre hacia adentro, están como ensayando su monólogo todo el tiempo. Me interesaba usar voces genuinas o cercanas a lo que representaba cada una de ellas. Lucero es una chava que también en ocasiones quiere burlarse de algo, de la situación, tener un dejo de humor a pesar de lo que está viviendo, de esta enorme tragedia”, compartió sobre la construcción de los personajes, “y por otro lado Dolores es madre de una adolescente que ahora está recibiendo los señalamientos de todo el mundo, que se siente culpable porque perdió a su hija, piensa que ya no se puede hacer cargo de otros niños, dado su trabajo como directora de un kinder y es como la peor maldición, que se le pierda alguien. Son estas indagaciones en torno a los temas que le corresponden a cada una. Y me interesaba eso, nunca caricaturizar, porque ahí el lector siempre es sabio y no perdona y la literatura pierde cuando empezamos a caricaturizar a los personajes en su habla solo porque nos basamos en lugares comunes”.